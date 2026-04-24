Excavaciones arqueológicas en el Amazonas dan pistas sobre indígenas antes de la colonización

La pavimentación de carreteras en la selva amazónica acarrea desde hace mucho tiempo una deforestación que amenaza a quienes viven allí. Sin embargo, esas mismas obras han permitido también a los arqueólogos vislumbrar el pasado de la región, mucho antes de que llegaran los europeos para transformarla.

La construcción suele requerir estudios arqueológicos antes de que comience la pavimentación, y algunos de los hallazgos más recientes han surgido a lo largo de la carretera BR-156, en el estado de Amapá, en el norte de Brasil. Entre los descubrimientos que se han dado hasta ahora en nueve yacimientos: vasijas de cerámica que podrían ser urnas funerarias, así como pequeños artefactos que se asemejan a rostros humanos.

“Lo que sabemos ahora sobre el pasado de la región también está ligado a la apertura que generan estos proyectos, lo que le da a nuestra relación con ellos un carácter algo ambivalente”, manifestó Lúcio Flávio Costa Leite, director del Centro de Investigación Arqueológica del Instituto de Investigación Científica y Tecnológica de Amapá. “Al mismo tiempo, el conocimiento que obtenemos sobre estos sitios nos lleva a prestar más atención a estas regiones, incluso mediante la adopción de medidas de protección permanentes”.

Los científicos señalan que investigaciones recientes han reforzado la idea de que en el pasado la región no fue un desierto humano, sino la de un paisaje moldeado por sociedades interconectadas mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. El material hallado a lo largo de la BR-156, por ejemplo, incluía cerámica de múltiples estilos y técnicas que reflejan la influencia de comunidades que abarcaban desde el estado brasileño de Pará hasta el Caribe.

Un equipo que trabaja para el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte lo ha limpiado y analizado. Uno de los arqueólogos, Manoel Fabiano da Silva Santos, explicó que las capas del suelo amazónico que excavó son una línea temporal histórica.

En las capas superiores, encontró objetos como porcelana portuguesa y clavos vinculados a la ocupación europea.

“Al excavar más profundo, descubrimos alfarería y cerámicas asociadas con una presencia indígena anterior, lo que marca la transición del sitio antes y después de la llegada de los colonizadores”, afirmó Santos.

Los artefactos pasarán a formar parte de la colección estatal de Amapá, supervisada por Costa Leite, que incluye unas 530.000 piezas. La más antigua tiene alrededor de 6.140 años, lo que confirma una prolongada presencia humana en todo Amapá, apuntó.

Los objetos ofrecen pistas sobre cómo vivían, morían e interactuaban con la selva las antiguas sociedades indígenas.

“Esto es algo que a menudo debato con mis estudiantes: solemos pensar en la tecnología como computadoras y microchips”, dijo Costa Leite mientras recorría estanterías con cerámica antigua. “Pero todo esto requirió una lectura cuidadosa del paisaje y una elección deliberada de materiales”.

Diseño indígena detrás de un monumento misterioso

Una de las zonas históricas más impresionantes de Amapá está en la ciudad de Calçoene, donde hay un monumento de piedra de 1.000 años de antigüedad compuesto por 127 monolitos tallados, dispuestos en un círculo de unos 30 metros (98 pies) de diámetro, ubicado en un pasto abierto en medio de la selva y bordeado por un río.

Algunos han apodado al Parque Arqueológico del Solsticio como el “Stonehenge del Amazonas” por su parecido con el monumento británico. Los investigadores descubrieron que las piedras fueron colocadas de modo que, durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte, marcaban el punto exacto por donde sale el sol, explicó la arqueóloga Mariana Petry Cabral, profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais, quien formó parte del equipo que comenzó a excavar el sitio hace unas dos décadas.

“Es difícil decir exactamente qué significan todas las piedras, pero lo que sí sabemos es que no son del propio sitio. Fueron traídas desde otros lugares cercanos”, señaló.

Investigaciones y excavaciones posteriores determinaron que el lugar también funcionó como cementerio. La datación por radiocarbono mostró que estuvo ocupado durante cientos de años, desde hace unos 1.100 años, añadió Cabral.

Los científicos descubrieron el sitio en 2005, que puede visitarse con autorización previa del Instituto de Investigación Científica y Tecnológica de Amapá. Al mismo tiempo, está en proceso de convertirse en parque nacional, lo que permitirá más visitas.

Estos yacimientos arqueológicos están protegidos por la ley brasileña, que prohíbe su alteración. Eso añade una capa de protección adicional para la selva circundante.

Caminos antiguos apuntan a sociedades amazónicas conectadas

Investigaciones de arqueología y ecología histórica modernas muestran que los pueblos indígenas no solo vivieron en el Amazonas durante siglos, sino que también lo moldearon. Gestionaron y cultivaron el paisaje mediante prácticas sostenibles a largo plazo, afirmó Eduardo Neves, arqueólogo y profesor de la Universidad de São Paulo.

Neves ha estudiado la selva amazónica durante más de 30 años y, desde 2023, dirige el proyecto Amazon Revealed, que utiliza escaneos satelitales para identificar yacimientos arqueológicos ocultos bajo el follaje.

Los escaneos han revelado caminos que unen sitios arqueológicos y patrones enterrados en la selva que apuntan a una ocupación repetida y a una modificación deliberada del paisaje. En conjunto, dijo Neves, esas características sugieren grandes asentamientos.

Según Neves, los arqueólogos sospechaban desde hace tiempo de esas conexiones, pero la tecnología ha hecho posible ver su alcance geográfico más amplio. Los escaneos muestran redes de caminos que conectan grupos de asentamientos a través del bosque, con mayor claridad en el sur del estado de Amazonas y en Acre.

“Cuando la gente piensa en una tribu indígena, a menudo imagina una pequeña aldea aislada en medio del bosque. Pero la evidencia muestra un alto grado de interconectividad que enlaza distintos asentamientos”, indicó Neves.

“Amapá es una pieza clave que nos ayuda a ver cuán dinámicas y activas eran estas poblaciones, y cómo mantenían redes de intercambio que han estado en funcionamiento durante milenios”, apuntó Cabral.

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Felipe Campos Mello contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.