Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra para generar una mayor conciencia sobre la necesidad de apoyar la protección del medioambiente.

El evento cobra cada vez mayor relevancia, sobre todo por la creciente preocupación que hay en torno al cambio climático y a la urgencia de salvar a nuestro planeta, el único que tenemos, del desastre ecológico.

Alrededor de mil millones de personas que habitan en más de 193 países participan de diferentes maneras en las actividades relacionadas con la celebración de este día. Cada año, la organización que coordina el evento, llamada EarthDay.org, elige un tema. El de 2022 es “Invierte en Nuestro Planeta”.

La meta principal de EarthDay.org es que, para 2050, logremos bajar a cero las emisiones de gas invernadero, con el fin de mantener la temperatura global a menos de 1,5 grados centígrados.

Como todos los años, EarthDay.org hace un llamado para que todos: iniciativa privada, gobiernos y ciudadanos, contribuyamos con nuestro granito de arena a resolver la crisis climática y construir un futuro saludable para nuestros niños.

La organización subraya que, a menos que los negocios actúen ahora, el calentamiento global dañará más nuestras economías, aumentará la escasez de alimentos, frenará la creación de empleos y terminará por afectarnos a todos.

Papel de gobiernos, negocios e individuos

Pero aclara que también sabemos que la innovación del sector privado puede acelerar el cambio que necesitamos. Varios estudios muestran que hay una correlación directa entre prácticas de negocio sustentables y un mejor desempeño económico de las empresas.

Por lo que toca a los gobiernos, EarthDay.org subraya que éstos son clave para salvaguardar el planeta a través de regulaciones, incentivos y asociaciones entre el sector público y privado que fortalezcan una economía basada en el uso de energías limpias.

En Estados Unidos, por ejemplo, los trabajos en sectores de energías renovables ofrecen ganancias superiores en un 25 por ciento a la media nacional y superan los empleos de extracción/generación de combustibles fósiles en una proporción de tres a uno. A pesar de eso, todavía incentivamos la tecnología de energías fósiles que tanto daño nos causan. Se estima que, a nivel mundial, la industria del carbón y del petróleo se beneficia de subsidios de 11 millones de dólares cada minuto.

Y finalmente como individuos, destaca EarthDay.org, tenemos el poder de hacer que nuestras voces se escuchen a través de nuestras acciones y de nuestras interacciones personales. Lo que cada uno de nosotros hacemos tiene una amplia repercusión en nuestros ecosistemas y dicta el paso de las acciones corporativas y gubernamentales.

En este sentido, la Generación Z es una fuente de inspiración pues el 45 por ciento ha dejado de comprar ciertas marcas de productos por cuestiones éticas o de sustentabilidad. Nosotros tenemos el poder de apoyar a negocios que tomen medidas activas para proteger nuestro ambiente a través de sus prácticas. De igual manera, podemos luchar contra aquellas compañías que no estén a favor del medioambiente.

Acciones para ayudar a la Tierra

Y para inspirarnos a tomar acción, Earthday.org. sugiere 52 formas en las que podemos ayudar a nuestro planeta. Aquí, algunas de ellas:

Coma menos carne

Plante un jardín orgánico

Apague la luz cuando no la use

Evite comprar productos de plástico

No utilice pesticidas

Use productos de limpieza que no dañen el ambiente

Cuide el agua

Recoja la basura

Defienda los árboles

Use bolsas reutilizables

Contacte a sus representantes para que aboguen por políticas amigables con la Tierra

Para la lista completa de actividades y saber más sobre cómo puede ayudar al planeta consulte: earthday.org