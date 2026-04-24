Un juicio multitudinario en El Salvador y otras fotos destacadas de Latinoamérica y el Caribe

Las mejores imágenes en Latinoamérica y el Caribe en la semana del 17 al 23 de abril de 2026

Presuntos miembros de pandillas fueron sometidos a un juicio masivo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador. Un hombre armado disparó contra turistas desde lo alto de una de las pirámides de Teotihuacan, en México, matando a una canadiense e hiriendo a varios extranjeros más.

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Esta galería fue elaborada por la fotógrafa de Associated Press Dolores Ochoa, radicada en Quito, Ecuador.

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Fotografía de AP: https://apnews.com/photography

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.