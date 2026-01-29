Estudio: Cambio climático agravó lluvias torrenciales e inundaciones mortales en el sur de África

El cambio climático generado por el ser humano empeoró las recientes lluvias torrenciales e inundaciones que devastaron partes del sur de África, causando la muerte de más de 100 personas y desplazando a cientos de miles más, indicaron investigadores el jueves.

Un estudio de la World Weather Attribution --una red internacional que analiza fenómenos climatológicos-- abordó las recientes lluvias intensas que provocaron graves inundaciones en partes de Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue, y reveló que la región experimentó la cantidad de lluvia de un año en un período de 10 días.

Esto resultó en daños generalizados a viviendas e infraestructuras, estimados en millones de dólares, y agencias humanitarias afirman que hay una creciente crisis para la población desplazada que enfrenta hambre, brotes de enfermedades y falta de servicios de salud debido a la destrucción.

Muchas casas y otras estructuras en Mozambique quedaron completamente sumergidas bajo el agua, decenas de hospitales y clínicas fueron destruidos y carreteras y puentes fueron arrasados en las provincias sudafricanas de Limpopo y Mpumalanga y partes de Zimbabue.

El estudio fue realizado por científicos de todo el mundo utilizando métodos revisados por pares para evaluar el impacto del cambio climático en los patrones y eventos climáticos severos.

Una magnitud que ocurre una vez cada 50 años

Los datos obtenidos de las recientes lluvias, cuya magnitud rara ocurre aproximadamente una vez cada 50 años, confirmaron un "claro paso hacia lluvias más violentas", de acuerdo con el estudio.

También se vio agravado por el fenómeno meteorológico actual de La Niña, que naturalmente causa condiciones más húmedas en la región del sur de África, pero que ahora operaba dentro de una atmósfera mucho más cálida.

“Nuestro análisis muestra claramente que nuestra continua quema de combustibles fósiles no sólo está aumentando la intensidad de las lluvias extremas, sino que está convirtiendo en algo mucho más severo eventos que de todos modos habrían ocurrido”, dijo Izidine Pinto, investigador climático sénior en el Instituto Meteorológico Real de los Países Bajos.

Pinto, quien coescribió el estudio, dijo que los modelos climáticos utilizados tuvieron dificultades para determinar exactamente cuánto peor hicieron las recientes inundaciones el cambio climático, pero que un aumento del 40% en la intensidad de las lluvias no se puede explicar sin el cambio climático causado por el ser humano.

“Significa que lo que ya habría sido un período serio de lluvias intensas se ha transformado en un diluvio más violento que las comunidades no están equipadas para enfrentar”, expresó.

África contribuye sólo entre el 3% y el 4% de las emisiones globales, según Naciones Unidas, y sin embargo es una de las regiones del planeta más vulnerables a los impactos del cambio climático. Las inundaciones y crisis anteriores como los ciclones en el sur de África causan daños por valor de cientos de millones a miles de millones de dólares en lo que en gran medida son países pobres, y el continente ha instado a las naciones más ricas del mundo a ayudar más con los desastres relacionados con el clima.

Alrededor de 1,3 millones de personas en el sur de África se vieron afectadas por las inundaciones de este mes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lluvias superan expectativas

Las regiones afectadas en el sur de África no son ajenas a las lluvias intensas y las inundaciones, pero los científicos se alarmaron por la magnitud de los eventos recientes.

“Este evento fue una sorpresa para nosotros porque hemos experimentado los anteriores hace 25 años, que inundaron las mismas áreas”, dijo Bernardino Nhantumbo, investigador del Servicio Meteorológico de Mozambique. “Hay lugares que han registrado en dos o tres días la lluvia que se esperaba para toda la temporada de lluvias, por lo que esto fue muy desafiante de acomodar en cualquier circunstancia".

Nueve ríos internacionales fluyen hacia Mozambique y se espera un daño significativo tras un evento de este tipo debido a las fuertes lluvias, así como al flujo de los ríos, subrayó Nhantumbo.

“Pronosticamos bien porque tenemos diferentes modelos, pero estos son esos eventos que incluso con un buen pronóstico no se pueden contener los daños asociados”, comentó.

Las partes central y sur de Mozambique fueron las más afectadas, con la capital provincial de Gaza, Xai-Xai, y la cercana ciudad de Chokwe en gran medida sumergidas bajo el agua.

Buscan modelos climáticos enfocados en África

Los investigadores también han pedido el desarrollo de modelos climáticos en África para comprender mejor la dinámica y el alcance del impacto del cambio climático en las diversas regiones del continente.

La falta de modelos climáticos desarrollados en África fue parte de la razón por la cual la mayoría de los modelos tuvo dificultades para determinar exactamente cuánto peor hicieron las recientes inundaciones el cambio climático, explicó Friederike Otto, profesora de Ciencia Climática en el Centro de Política Ambiental del Imperial College en Londres.

“Todos los modelos climáticos que tenemos y que están disponibles gratuitamente se desarrollan fuera de África. Todos se desarrollan dentro de centros de modelado climático en Estados Unidos, Europa y algunos en Asia”, dijo Otto. “Pero no hay un solo modelo climático que se desarrolle en África. Debido a esto, generalmente están diseñados para que obtengan el clima mejor en las regiones para las que están hechos, y eso es cierto para todos los modelos".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.