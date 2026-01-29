Lluvias intensas en Afganistán derrumban una casa, mueren una madre y sus seis hijos

Una madre y sus seis hijos han muerto en el este de Afganistán después de que fuertes lluvias provocaran el colapso de su hogar mientras dormían por la noche, informaron las autoridades el jueves, en medio del clima extremo que ha azotado al empobrecido país en los últimos días.

Las lluvias que azotaron la ciudad oriental de Jalalabad desde el lunes por la noche hasta la mañana del miércoles habían dañado la casa de la familia, que colapsó repentinamente durante la noche, según Said Tayeb Hammad, portavoz de la policía en la provincia de Nangarhar.

El padre de los niños resultó herido y fue trasladado a un hospital local, mientras que los cuerpos de su esposa y los niños —tres niños y tres niñas de entre 4 y 15 años— fueron sacados de los escombros.

"Hubo un sonido fuerte y repentino. Nos apresuramos al lugar para ver que nuestro tío estaba atrapado", relató Rahmatula, un pariente que, como muchas personas en Afganistán, solo usa un nombre.

El sábado, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán dijo que las fuertes nevadas y lluvias habían matado a 61 personas y herido a más de 100 en todo el país, mientras que cientos de hogares han sido completamente o parcialmente destruidos.

Afganistán es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, con nieve y fuertes lluvias que provocan inundaciones repentinas que a menudo matan a decenas, o incluso cientos, de personas. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas durante la primavera.

Décadas de conflicto, junto con una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos intensificadores del cambio climático han amplificado el impacto de tales desastres, particularmente en áreas remotas donde muchas casas están construidas de barro y ofrecen escasa protección contra diluvios o nevadas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.