Equipos de rescate buscan sobrevivientes tras lluvias torrenciales en Sumatra

Equipos de rescate buscaban el jueves cuerpos y posibles sobrevivientes en ríos y entre los escombros de aldeas tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra ocurridos en la isla de Sumatra, Indonesia, que dejaron 49 personas muertas y 67 desaparecidas.

Las lluvias monzónicas de la última semana provocaron el martes que los ríos se desbordaran en la provincia de Sumatra del Norte. El diluvio devastó aldeas en la ladera de la montaña, arrastró a varias personas y dejó bajo el agua más de 2.000 viviendas y edificios, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Casi 5.000 residentes huyeron a refugios gubernamentales.

Diecisiete cuerpos fueron recuperados el jueves en el distrito de Tapanuli del Sur y ocho en la ciudad de Sibolga, dijo en un comunicado Ferry Walintukan, el portavoz de la policía provincial de Sumatra del Norte. En el distrito vecino de Tapanuli Central, los deslizamientos de tierra afectaron varias casas, matando al menos a una familia de cuatro personas.

Los rescatistas también recuperaron dos cuerpos en el distrito de Pakpak Bharat y buscaban a cinco personas reportadas como desaparecidas en Humbang Hasundutan, otro distrito devastado por deslizamientos de tierra que mataron a dos aldeanos, dijo Walintukan. Al menos un residente murió cuando el lodo y los escombros cayeron sobre una carretera principal en una pequeña isla de Nias, agregó.

“Hay muchos desaparecidos y algunas áreas remotas siguen siendo inaccesibles, por lo que es probable que el número de muertos aumente”, dijo Walintukan.

Se planea siembra de nubes

Se pronosticaron más lluvias para la provincia de Sumatra del Norte y el peligro de lluvias extremas continuará hasta la próxima semana, informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

Recomendó la modificación del clima para reducir la lluvia, y Suharyanto, el jefe de la agencia de desastres, dijo que se realizaría siembra de nubes para prevenir más lluvias e inundaciones. El funcionario usa un solo nombre como muchos indonesios.

“Desplegaremos tecnología de modificación del clima a partir de mañana para que no llueva durante este período de respuesta de emergencia”, dijo Suharyanto a los periodistas el jueves, antes de visitar las áreas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad de Sibolga.

La siembra de nubes implica dispersar partículas en ellas para provocar una precipitación, lo cual se haría para desviar la lluvia de las áreas donde continuaban los esfuerzos de búsqueda y rescate.

Informes televisivos mostraron al personal de rescate con martillos neumáticos, sierras circulares, herramientas agrícolas, y a veces, sus manos desnudas para excavar en áreas repletas de espeso lodo, rocas y árboles arrancados de raíz. Los rescatistas, navegando en botes de goma, buscaban a través de un río y ayudaban a niños y personas mayores que se vieron obligadas a subir a los techos de casas y edificios inundados.

Las mortales inundaciones afectan otras provincias en la isla de Sumatra

Las inundaciones también ocurrieron en otras partes del vasto archipiélago, como Aceh y Sumatra Occidental, donde cientos de viviendas quedaron inundadas, muchas de ellas hasta el techo, informó la agencia de desastres.

Los rescatistas recuperaron al menos nueve cuerpos el jueves, después de que varios deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales afectaran tres aldeas en Aceh Central el miércoles, dijo el jefe del distrito Halili Yoga, quien pidió a la agencia local de desastres que proporcionara una excavadora para sacar al menos a dos personas enterradas bajo el lodo.

La Agencia de Mitigación de Desastres de Aceh dijo que casi 47.000 personas fueron desplazadas por las inundaciones en la provincia, obligando a unos 1.500 residentes a huir a refugios temporales.

En la provincia de Sumatra Occidental, los equipos de rescate recuperaron seis cuerpos de personas que se ahogaron en inundaciones ocurridas en el área residencial de Lumin Park en la capital provincial de Padang, informó la agencia local de desastres. La inundación sumergió más de 3.300 casas en el distrito de Padang Pariaman.

La agencia local dijo que los rescatistas buscaban a 14 personas que presuntamente están enterradas bajo el lodo y las rocas que cayeron sobre la aldea montañosa de Jorong Toboh, mientras que los deslizamientos de tierra también cortaron puentes y bloquearon carreteras principales, aislando a algunos residentes.

La temporada de fuertes lluvias estacionales abarca aproximadamente desde octubre hasta marzo y suele causar inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o cerca de fértiles llanuras aluviales.

Karmini informó desde Yakarta, Indonesia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.