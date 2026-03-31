El "equipo Dios" federal se dispone a eximir a las perforaciones en el Golfo de normas ambientales

Un comité del gobierno de Estados Unidos tenía previsto reunirse el martes por primera vez desde 1992 para considerar eximir la perforación en el Golfo de México para sacar petróleo y gas de la Ley de Especies en Peligro de Extinción debido a preocupaciones de seguridad nacional no especificadas, una medida que, según críticos, podría condenar a una rara especie de ballena y perjudicar a otras formas de vida marina.

Apodado como “Equipo Dios” por grupos que sostienen que puede decidir el destino de una especie, el Comité de Especies en Peligro de Extinción está integrado por varios funcionarios del gobierno de Trump y presidido por el secretario del Interior, Doug Burgum.

El presidente republicano Donald Trump ha convertido el aumento de la producción de combustibles fósiles en un eje central de su segundo mandato. Quiere abrir nuevas zonas del Golfo frente a la costa de Florida a la perforación, y ha propuesto amplias reversiones de regulaciones ambientales que la industria rechaza.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, notificó a Burgum el 13 de marzo que una exención de la Ley de Especies en Peligro de Extinción para la perforación de petróleo y gas en el Golfo era “necesaria por razones de seguridad nacional”, según un escrito judicial presentado por el gobierno.

Los funcionarios gubernamentales no han revelado la justificación de esa solicitud, emitida en medio de una crisis del mercado global del petróleo y un alza vertiginosa de los precios de la energía provocadas por la guerra con Irán. Los expertos señalan que el gobierno debe especificar la necesidad militar que pondría en peligro a una especie para sustentar el argumento de la exención por seguridad nacional.

El Golfo de México es una de las principales regiones productoras de petróleo del país. Representa más del 10% del crudo bombeado anualmente en Estados Unidos, además de una pequeña proporción de la producción nacional de gas natural.

Pero el Golfo también ha sido escenario de desastres ambientales como el reventón de Deepwater Horizon de BP en 2010, que mató a 11 trabajadores y derramó 134 millones de galones (500 millones de litros) de petróleo. Un derrame en el Golfo a principios de este mes se extendió 373 millas (600 kilómetros), contaminando al menos seis especies y ensuciando siete reservas naturales protegidas.

El gobierno de Trump aprobó a mediados de marzo el nuevo proyecto de perforación en aguas ultraprofundas de BP en el Golfo, de 5.000 millones de dólares.

Grupos ambientalistas intentaron sin éxito bloquear la reunión del martes. Afirmaron que una exención condenaría a la extinción a la poco común ballena de Rice. Solo quedan unas 50 en el Golfo.

Un juez que rechazó la solicitud de los ambientalistas indicó que era prematura, ya que los funcionarios aún no habían actuado sobre la exención propuesta.

Un análisis de 2025 del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas determinó que el programa de petróleo y gas del Golfo probablemente dañaría a varias especies de ballenas, tortugas marinas y esturión del Golfo, que enfrentan posibles perjuicios por choques con embarcaciones, derrames de petróleo y otros impactos.

El Comité de Especies en Peligro de Extinción se creó en 1978 como una forma de eximir proyectos de la Ley de Especies en Peligro de Extinción —que vuelve ilegal dañar o matar especies incluidas en una lista protegida— si no existía una alternativa que aportara los mismos beneficios económicos en una región o si era lo mejor para el interés nacional.

El panel se ha reunido apenas tres veces en sus 53 años de historia y sólo ha emitido dos exenciones. La primera fue en 1979 para permitir la construcción de una presa en el río Platte, en Wyoming, hogar de la grulla trompetera. La última vez que se reunió fue en 1992, cuando permitió la tala en hábitats del búho moteado del norte en Oregon. Esa solicitud de exención fue retirada posteriormente.

Su reunión más reciente se produce después de que un juez federal dictaminara el lunes que había anulado los intentos durante el primer mandato de Trump de debilitar las normas sobre especies en peligro de extinción.

Entre los miembros del panel figuran los secretarios de Agricultura, Interior y del Ejército, la presidencia del Consejo de Asesores Económicos, y los administradores tanto de la Agencia de Protección Ambiental como de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

The Associated Press dejó mensajes por correo electrónico y teléfono a funcionarios de los departamentos del Interior y de Defensa solicitando comentarios.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.