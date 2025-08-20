Dos casas frente al mar, a punto de colapsar por el oleaje en Carolina del Norte

Dos casas en los Outer Banks de Carolina del Norte se encuentran precariamente por encima del oleaje, y sus días aparentemente están contados. Desde 2020, 11 casas vecinas han caído al Océano Atlántico.

Aunque los oleajes provocados por tormentas como el huracán Erin empeoran las cosas, las condiciones que amenazan las casas están siempre presentes: la erosión de la playa y el cambio climático llevan el océano cada vez más cerca de sus puertas.

Las dos viviendas que enfrentan el oleaje en Rodanthe han recibido mucha atención, mientras Erin pasa a varios cientos de kilómetros (millas) al este. El pueblo, de unos 200 habitantes, se adentra más en el Atlántico que cualquier otra parte de Carolina del Norte.

Jan Richards observaba las casas el martes, mientras la marea alta lanzaba oleadas a las vigas de soporte de las viviendas de dos pisos. Señaló dónde solían estar otras dos casas antes de su reciente colapso.

“La que estaba en el medio cayó el año pasado. Cayó sobre esa casa. Así que puedes ver dónde se estrelló. Pero esa ha sido realmente resistente y se ha mantenido en pie, probablemente hasta esta tormenta”, dijo Richards.

El océano ha destruido al menos 11 casas desde 2020

Al menos otras 11 casas han caído en el oleaje de Rodanthe en los últimos 5 años, según el Servicio de Parques Nacionales, que supervisa gran parte de los Outer Banks.

Las islas de barrera como los Outer Banks nunca fueron un lugar ideal para el desarrollo de viviendas, según los expertos. Suelen formarse cuando las olas depositan sedimentos frente al continente. Y se mueven según los patrones climáticos y otras fuerzas oceánicas. Algunas incluso desaparecen.

Hace décadas, las casas y otros edificios eran más pequeños, menos elaborados y más fáciles de alejar del oleaje que se acercaba, dijo David Hallac, superintendente de la Reserva Nacional de Cabo Hatteras.

“Quizás en el pasado se entendía mejor que la isla de barrera era dinámica, que se movía”, dijo Hallac. “Y si construías algo en la playa, puede que no estuviera allí para siempre o que necesitara ser trasladado”.

Los Outer Banks incluso tuvieron que mover su famoso faro

Ni siquiera las estructuras más grandes son inmunes. Hace 26 años, el monumento más famoso de los Outer Banks, el Faro de Cabo Hatteras, tuvo que ser trasladado más de 880 metros (media milla) tierra adentro.

Cuando se construyó en 1870, el faro estaba a 457 metros (1.500 pies) del océano. Cincuenta años después, el Atlántico estaba a 91 metros (300 pies) de distancia. Y la erosión sigue avanzando. Algunos lugares a lo largo de los Outer Banks pierden hasta 3 a 4,5 metros (10 a 15 pies) de playa al año, dijo Hallac.

“Y así, cada año, 10 a 15 pies de esa playa de arena blanca desaparecen”, señaló. “Y luego las dunas y el área detrás de las dunas. Y de repente, la zona de bajamar, esa área entre la marea baja y la marea alta, está justo al lado del patio trasero de alguien. Y la erosión continúa”.

“Como un palillo en arena mojada”

El océano ataca las casas a través de los pilotes de madera que les dan sustento y las mantienen sobre el agua. Los soportes pueden tener 4,5 metros (15 pies) de profundidad. Pero el oleaje lentamente se lleva la arena compactada que los rodea.

“Es como un palillo en arena mojada o incluso como una sombrilla de playa”, dijo Hallac. “Cuanto más profundo lo pongas, más probable es que se mantenga erguido y se resista a inclinarse. Pero si la pones solo a unas pocas pulgadas, no se necesita mucho viento para que esa sombrilla comience a inclinarse. Y a volcarse”.

El derrumbe de una sola casa puede esparcir escombros hasta 25 kilómetros (15 millas) a lo largo de la costa, según un informe de un grupo de funcionarios federales, estatales y locales que estudian las estructuras amenazadas frente al mar en Carolina del Norte. Los colapsos pueden herir a los bañistas y provocar una posible contaminación derivada de las fosas sépticas, entre otras preocupaciones ambientales.

En el informe se indica que 750 de casi 8.800 estructuras frente al mar en Carolina del Norte se consideran en riesgo por la erosión.

Hay soluciones, pero son costosas

Entre las posibles soluciones está transportar arena dragada a las playas que se erosionan, algo que ya se hace en otras comunidades de los Outer Banks y la Costa Este. Pero podría costar 40 millones de dólares o más en Rodanthe, lo que representa un gran desafío financiero para su pequeña base impositiva.

Otras ideas incluyen comprar las propiedades amenazadas, trasladarlas o demolerlas. Pero esas opciones también son muy costosas. Y la financiación es limitada.

Braxton Davis, director ejecutivo de la Federación Costera de Carolina del Norte, una organización sin fines de lucro, dijo que el problema no se limita a Rodanthe, y ni siquiera a Carolina del Norte. Señaló problemas de erosión a lo largo de la costa de California, los Grandes Lagos y algunos de los ríos del país.

“Se trata de un problema nacional”, dijo Davis, y añadió que los niveles del mar van en aumento y “la situación no hará más que empeorar”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.