Pakistán emite alerta de inundaciones en el sur mientras busca desaparecidos en el noroeste

Pakistán emitió una alerta de inundación el miércoles para algunos distritos del sur, advirtiendo sobre lluvias torrenciales, mientras los equipos de rescate continuaban buscando a personas desaparecidas en el noroeste del país, donde graves inundaciones han matado a cientos de personas en la última semana.

La nueva advertencia es para las mismas regiones del sur que fueron golpeadas por diluvios catastróficos inducidos por el cambio climático en 2022, que mataron a miles de personas.

El Centro Nacional de Operaciones de Emergencias dijo que se espera una lluvia de hasta 100 milímetros (alrededor de cuatro pulgadas) en las próximas 24 horas, lo que podría sumergir carreteras, interrumpir el transporte y dañar las redes de energía y telecomunicaciones en Karachi, Hyderabad, Thatta, Badin, Mirpurkhas y Sukkur en la provincia sureña de Sindh.

Al menos 41 personas han muerto en incidentes relacionados con la lluvia en todo el país en las últimas 24 horas, dijo la agencia de gestión de desastres, principalmente en la región norteña de Gilgit-Baltistán y en la ciudad de Karachi, donde las lluvias torrenciales del martes inundaron las calles e interrumpieron la vida diaria. Las escuelas en Karachi permanecen cerradas.

Pakistán ha sufrido lluvias monzónicas superiores a lo normal, que se han cobrado al menos 746 vidas desde el 26 de junio.

Mientras tanto, los rescatistas en el noroeste continuaron con una búsqueda sombría de casi 150 personas desaparecidas en el distrito de Buner, donde las aguas de la inundación, que arrastraban enormes rocas y barro, arrasaron aldeas, aplastaron casas y dejaron montones de escombros. Rescatistas asistidos por perros rastreadores del ejército sacaron más cuerpos de los escombros mientras los familiares observaban angustiados.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, y el poderoso jefe del ejército del país, el mariscal de campo Asim Munir, tenían previsto visitar las áreas afectadas por las inundaciones en el valle de Swat y Buner más tarde el miércoles.

Mohammad Suhail, portavoz de los servicios de emergencia, dijo que el número de muertos en Buner ha aumentado a 290 después de que se recuperaran más cuerpos. Los equipos de rescate lograron distribuir tiendas de campaña, mantas, utensilios de cocina, alimentos listos para comer y agua potable limpia en el área, dijo, mientras otros trabajaban en la restauración de la energía en la zona devastada. La mayoría de las carreteras dañadas han sido reabiertas en Buner.

Los sobrevivientes relataron historias horribles de cómo crecidas repentinas que arrastraban rocas y apenas dieron tiempo a la gente para correr hacia terrenos más seguros. Muchos residentes han culpado al gobierno por no emitir advertencias antes.

___

El periodista de Associated Press Riaz Khan en Peshawar, Pakistán, contribuyó a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.