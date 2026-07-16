Ava DuVernay anuncia documental sobre enmienda de ciudadanía por nacimiento impugnada por Trump

Ava DuVernay anunció que ha realizado un documental para Netflix sobre la 14ª Enmienda el jueves, la cual otorgó libertad y derechos a personas anteriormente esclavizadas tras la Guerra Civil y que ha sido objeto de ataques legales por parte del presidente Donald Trump.

Netflix informó el jueves que estrenará “14th” más adelante este año. La película marcará un regreso a la no ficción para DuVernay, la cineasta de “Selma” y “Origin”, y será una continuación de la cinta de DuVernay de 2016 “13th”, su examen del legado de la 13ª Enmienda, que abolió la esclavitud.

La 14ª Enmienda ha sido un objetivo destacado de Trump. En el primer día de su segundo mandato, firmó una orden ejecutiva que habría restringido de manera drástica la ciudadanía por nacimiento, tal como la protege la enmienda. En junio, la Corte Suprema anuló la orden de Trump por una votación de 6-3.

La 14ª Enmienda, ratificada en 1868 durante la Reconstrucción, establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residan”. La enmienda constitucional anuló la decisión de la Corte Suprema de 1857 en Dred Scott v. Sandford, que había sostenido que quienes descendían de esclavos no podían ser ciudadanos.

DuVernay señaló que su película detallará cómo la 14ª Enmienda se convirtió en “un argumento permanente”. Contará con políticos, historiadores y voces culturales.

“Si ‘13th’ preguntaba quién termina enjaulado, entonces ‘14th’ pregunta quién cuenta”, afirmó DuVernay en un comunicado. “Esta no es una película sobre la libertad en pasado. No me interesa pedirte que mires hacia atrás. La película pregunta qué tipo de país se está escribiendo bajo nuestros pies ahora… mientras estamos ocupados creyendo las historias que a todos nos han contado”.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, al escribir en nombre del tribunal, ratificó las protecciones de la enmienda, que convierte en ciudadano a cualquiera que nazca en el país, con excepciones muy limitadas.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, escribió Roberts. “Hoy mantenemos esa promesa”.

Trump ha dicho que seguirá impugnando el fallo de la Corte Suprema. Tras la decisión, escribió en Truth Social: “Este error judicial destruirá a Estados Unidos si no cambian su decisión absolutamente demente”.