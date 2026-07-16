Leve aumento de ventas minoristas en EEUU; consumidores afectados por precios de la gasolina

Los compradores estadounidenses redujeron su gasto en junio con respecto a mayo, ya que gastaron menos para llenar el tanque de gasolina debido a la caída de los precios del combustible.

Pero el informe, publicado por el Departamento de Comercio el jueves, mostró la resiliencia de los consumidores pese a la persistente incertidumbre económica, al comprar automóviles y aprovechar las rebajas de verano.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en junio, después de haber subido un 1% en mayo en una cifra revisada, según el informe.

Fuera de las gasolineras, las ventas minoristas subieron un sólido 0,7%, de acuerdo con el informe.

Las cifras del gobierno no están ajustadas por inflación, por lo que la caída de los precios de la gasolina el mes pasado redujo las ventas en las estaciones de servicio y, por ende, la cifra general de ventas minoristas.

La actividad en las gasolineras cayó un 5,3% el mes pasado. Mientras tanto, las ventas en los concesionarios de vehículos motorizados y autopartes aumentaron un 1,9%, impulsadas por agresivos incentivos de los fabricantes, según el informe.

En otros rubros, los compradores fueron selectivos con sus compras, dadas sus preocupaciones sobre la economía y el debilitamiento de los beneficios de los generosos incentivos fiscales del gobierno, que impulsaron el gasto a comienzos de la primavera.

La actividad en las tiendas de ropa y accesorios, así como en los minoristas misceláneos, registró pequeñas caídas. Y las ventas en los comercios que venden artículos de alto valor fueron dispares: la actividad en los vendedores de muebles y artículos para el hogar se mantuvo sin cambios, mientras que las tiendas de electrónica y electrodomésticos mostraron un pequeño aumento en junio.

El Mundial ayudó

Entre los puntos positivos: las ventas en línea subieron un 1,9%, impulsadas por el gasto en torno al Prime Day de Amazon, que se realizó del 23 al 26 de junio. La actividad en las tiendas de artículos deportivos, pasatiempos, instrumentos musicales y libros aumentó un 1,3%, probablemente favorecida por el gasto relacionado con el Mundial.

Los datos ofrecen solo una instantánea del gasto de los consumidores y no incluyen actividades como viajes y estancias en hoteles. La única categoría de servicios —los restaurantes— registró un leve aumento del 0,1%.

El llamado grupo de control —que excluye servicios de comida, autos, materiales de construcción y ventas en gasolineras, y se utiliza para calcular el crecimiento económico— aumentó un sólido 0,5%.

El informe se conoce mientras la inflación en Estados Unidos se enfrió el mes pasado, ya que bajaron los costos de la gasolina, la ropa y los autos usados, lo que ofreció cierto alivio a los consumidores, mientras que las presiones subyacentes sobre los precios también se desaceleraron más de lo previsto.

Los precios de la gasolina bajaron a 3,94 dólares por galón el jueves, frente a 4,04 dólares hace un mes, según el club automovilístico AAA.

“La caída de los precios del combustible pesó sobre los datos principales de ventas, pero una factura menor en el surtidor fue una fuente de alivio para los consumidores y proporcionó al menos un poco más de margen en los presupuestos de gasto de los hogares”, escribió en un informe Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors.

Pero Baird señaló que el informe de junio sugiere que los consumidores “quizás estén adoptando un enfoque más exigente respecto de dónde gastan y cómo priorizan sus decisiones”.

El Departamento de Trabajo informó el martes que los precios al consumidor bajaron un 0,4% de mayo a junio, la mayor caída mensual en cuatro años, después de aumentar un 0,5% el mes anterior. En términos anuales, la inflación disminuyó al 3,5%, frente a un aumento interanual del 4,2% en mayo y por debajo de lo que muchos economistas esperaban.

Leve impacto de la gasolina

Las cifras de inflación subyacente sugieren que el repunte del precio de la gasolina por la guerra con Irán, aunque elevó las tarifas aéreas y algunos otros costos, hasta ahora no ha derivado en una inflación generalizada y sostenida, según economistas. Pero Estados Unidos reanudó los ataques contra Irán y el presidente Donald Trump anunció un nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. El aumento amenaza con deshacer al menos parte del progreso logrado el mes pasado.

El próximo mes, grandes minoristas, entre ellos Walmart, Target y Macy’s, tienen previsto anunciar sus resultados de ganancias del segundo trimestre, lo que ofrecerá algunas pistas sobre el comportamiento de compra.

Un informe del mes pasado del Conference Board mostró que las actitudes de los estadounidenses hacia la economía mejoraron ligeramente este mes a medida que bajaron los precios de la gasolina, pero su perspectiva sigue siendo mayormente negativa según los estándares históricos.

Sara Williamson, una ingeniera de soporte de software de 27 años en Raleigh, Carolina del Norte, comentó que durante el último año ha sido más consciente de cómo gasta su dinero. Se siente financieramente segura gracias a su empleo estable, pero el aumento de los costos de los alimentos y la gasolina la está llevando a recortar el gasto en cosas innecesarias.

“En general compro menos como pasatiempo”, afirmó.

Williamson indicó que, en el supermercado, evita comprar frutas ya cortadas como el melón cantalupo, que suelen ser más caras que comprar el melón entero, para ahorrar dinero, y que también es cuidadosa al comprar ropa para ella.

Brian Reynolds, director ejecutivo y fundador de Just For Teens, una línea de cuidado de la piel dirigida a preadolescentes y adolescentes, señaló que sus productos de bajo precio, que incluyen parches para el acné de 5 dólares, están orientados a familias con presupuesto ajustado y se encuentran en el punto ideal del comercio minorista en este momento.

Para octubre, su marca se ampliará a 10.000 tiendas Dollar General, frente a unas 4.000 a finales del año pasado. Explicó que las ventas han sido decentes hasta ahora, pero espera que el negocio cobre más impulso para la temporada de ventas de regreso a clases.

“Hay mucho espacio para productos que son esenciales de uso diario y tienen precios accesibles”, sostuvo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.