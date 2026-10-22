Canadá y Turquía cierran acuerdos comerciales y de defensa mientras Carney mira más allá de EEUU

El primer ministro canadiense Mark Carney y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciaron el jueves una “asociación estratégica”, mientras Canadá busca reducir su dependencia de Estados Unidos.

Ambos dirigentes supervisaron la firma de tres acuerdos de cooperación que abarcan la industria de defensa, el transporte y la energía. También anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio.

“Hemos dado un paso histórico hacia el futuro de nuestras relaciones", declaró Erdogan tras la ceremonia de firma.

"Elevar nuestras relaciones al nivel de una asociación estratégica no quedará meramente en el papel; no será un paso meramente simbólico”, añadió.

Carney ha buscado diversificar las alianzas de Canadá en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles a los productos canadienses. La disputa ha estado marcada por represalias canadienses y por declaraciones de Trump cuestionando la soberanía de Canadá.

“Ningún país, por bendecido que esté, ningún país construye fortaleza por sí solo", indicó Carney. "Los países más resilientes reúnen fortalezas complementarias, con socios de confianza”.

Carney realiza la primera visita bilateral a Turquía de un primer ministro canadiense, aunque viajó a Ankara en julio para la cumbre de la OTAN. Tiene previsto visitar Estambul el viernes para conversaciones con grupos empresariales turcos.

Como señal de mejora de los vínculos, Canadá levantó en 2024 su prohibición de exportar armas a Turquía. Había impuesto las restricciones tras las incursiones militares en Siria y por el apoyo turco a Azerbaiyán en su conflicto con Armenia, incluido el suministro de equipos que utilizaban piezas fabricadas en Canadá.

“Los aliados deben poder contar unos con otros para disponer de equipos y capacidades que nos mantengan a salvo”, señaló Carney.

“El nuevo acuerdo de hoy sobre la asociación en la industria de defensa conectará a empresas canadienses y turcas para trabajar juntas, creando buenos empleos en casa, oportunidades de exportación en el extranjero, mayor seguridad para nuestros ciudadanos y contribuyendo a una alianza de la OTAN más fuerte”, añadió

Erdogan indicó que ambos países esperan aumentar el volumen anual del comercio bilateral de alrededor de 3.000 millones de dólares a 5.000 millones inicialmente, y luego a 10.000 millones.

Turquía planea construir una segunda central nuclear en su costa del mar Negro, además de otra que construye la rusa Rosatom en la costa mediterránea. Canadá ha expresado interés en participar en el proyecto.

Amnistía Internacional instó el jueves a Carney a plantear preocupaciones sobre derechos humanos durante su viaje.

Su visita se produce en medio de una intensificación de la represión en Turquía. Las autoridades han detenido a periodistas y activistas, incluidos defensores de los derechos LGBTQ, y han instalado a un administrador designado por el gobierno para dirigir una popular cadena de televisión alineada con la oposición.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado uno de los principales rivales de Erdogan, ha estado encarcelado durante más de un año por cargos de corrupción que niega. Cientos de miembros del partido y funcionarios electos también han sido detenidos en una ofensiva que, según críticos, busca paralizar al mayor grupo opositor de Turquía. El gobierno de Erdogan insiste en que los tribunales turcos operan de manera independiente.

“A medida que el poder judicial se utiliza cada vez más para silenciar la disidencia y reprimir voces críticas, surge un mensaje claro: alzar la voz puede tener un alto costo”, apuntó la directora de Amnistía en Turquía, Ruhat Sena Aksenir.

“Canadá no debe tratar los derechos humanos como algo secundario en las negociaciones. Las asociaciones sostenibles dependen de la rendición de cuentas y del respeto al Estado de derecho”, añadió Aksenir en un comunicado.

Carney no abordó el tema en público.

Antes, unidades de caballería montada escoltaron el vehículo de Carney hasta el extenso complejo presidencial turco, donde se celebró una ceremonia de bienvenida. Luego, Erdogan y Carney se dirigieron a un edificio del palacio para mantener conversaciones bilaterales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.