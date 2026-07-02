Días después de que dos terremotos azotaran Venezuela, dejando miles de muertos y causando una devastación generalizada en varias partes del país sudamericano, los residentes de la capital, Caracas, presenciaron cómo el cielo se teñía de un inquietante color rojo sangre.

Los videos se difundieron rápidamente por las redes sociales, mostrando un cielo de un rojo carmesí intenso mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la ciudad en un resplandor rojo.

Esto dio pie a especulaciones de que el espectáculo estuviera de alguna manera relacionado con el reciente evento sísmico —el peor desastre sísmico de Venezuela en más de un siglo— y algunos dijeron que podrían ser las llamadas “luces sísmicas”, un fenómeno inusual que algunas personas creen que aparece en el cielo antes, durante o después de la actividad sísmica.

open image in gallery El cielo se tiñó de rojo en Caracas ( Cortesía )

Pero los científicos afirman que existe una explicación mucho más sencilla para la intensidad de la puesta de sol. Conocido localmente como “candilazo”, este fenómeno se produce cuando la luz del sol atraviesa una capa más densa de la atmósfera, dispersando las longitudes de onda azules y violetas y permitiendo que los tonos rojos y naranjas dominen el cielo.

Este fenómeno se denomina dispersión de Rayleigh y se intensifica cuando hay más partículas en la atmósfera, como polvo, humo o humedad. El polvo del Sahara suele provocar este efecto cuando el viento lo transporta a través del Atlántico hasta esta parte del mundo, intensificando aún más el color de las puestas de sol en el norte de Sudamérica.

open image in gallery Los esfuerzos de rescate continúan en Venezuela ( Getty )

Los terremotos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, podrían haber provocado una mayor presencia de partículas de polvo en el aire tras el derrumbe de numerosos edificios.

Sin embargo, los geofísicos afirman que no existe evidencia científica que vincule las puestas de sol rojas con la actividad sísmica, y la comunidad científica está dividida sobre si las luces sísmicas (EQL, por sus siglas en inglés) son siquiera reales.

“Los geofísicos discrepan sobre hasta qué punto los informes individuales de iluminación inusual cerca del epicentro y la hora de un terremoto representan realmente las EQL”, afirma el Servicio Geológico de EE. UU. en su sitio web. Añaden: “Algunos dudan de que alguno de los informes constituya una prueba sólida de EQL, mientras que otros creen que al menos algunos informes corresponden plausiblemente a EQL”.

Por lo tanto, a pesar de las especulaciones en línea, el espectacular cielo sobre Caracas es simplemente un fenómeno natural y no está relacionado con los terremotos, que fueron causados por el movimiento de fricción a lo largo del límite entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica.

Traducción de Sara Pignatiello