Se forma la tormenta tropical Douglas en el océano Pacífico; no representa amenaza para tierra firme

La tormenta tropical Douglas se formó el miércoles en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El centro del ciclón estaba en el mar y no representaba ninguna amenaza para tierra firme. Douglas se ubicaba a unos 1.960 kilómetros (1.220 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México.

Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 65 km/h (40 mph) con ráfagas más fuertes. La tormenta se desplazaba hacia el norte a 11 km/h (7 mph), informó el NHC, y agregó que se esperaba que vire hacia el noroeste en los próximos días.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían 150 kilómetros (90 millas) desde el centro. Se esperaba cierto fortalecimiento el miércoles por la noche con una tendencia a debilitarse el jueves, informó el NHC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.