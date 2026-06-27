Calor extremo agobia a Europa central: Alemania, Suiza, Dinamarca y República Checa baten récords

Las temperaturas alcanzaron máximos históricos el sábado desde Suiza hasta República Checa, Alemania y Dinamarca, mientras la ola de calor que afectó a países de Europa occidental esta semana se desplaza hacia las zonas central y oriental del continente.

Se registraron temperaturas inusualmente altas incluso en los países nórdicos, que no son conocidos por tener veranos sofocantes. El Instituto Meteorológico Danés informó de un nuevo récord de 37 grados Celsius (98,6 grados Fahrenheit) en Ødum, al norte de Aarhus, el día más cálido desde que comenzaron los registros en 1874.

En Suiza, se estableció un récord de 38,8 °C (101,8 °F) en la ciudad de Basilea. Y Alemania marcó un nuevo máximo de 41,5 °C (106,7 °F) en Möckern-Drewitz, en Sajonia-Anhalt, según datos preliminares del Servicio Meteorológico Alemán. El récord anterior se había establecido un día antes.

La famosa Autobahn del país también se vio desbordada, ya que se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 40 °C (104 °F). En dos puntos a las afueras de Berlín, el concreto de la A2 reventó debido a las altas temperaturas y la autopista tuvo que ser cerrada. También se reportaron otros daños en carreteras en todo el país, según el diario alemán Bild.

El operador ferroviario Deutsche Bahn y otras compañías de trenes desaconsejaron todos los viajes no esenciales en tren este fin de semana.

“La infraestructura de transporte de Alemania se ve gravemente afectada por el calor récord este fin de semana”, señaló Deutsche Bahn en un comunicado.

República Checa también vivió el día más caluroso del que se tiene registro, con 40,6 °C (105 °F) en la localidad norteña de Doksany. Los meteorólogos indicaron que la temperatura aún podría subir.

Evacuan a residentes de un asilo en Alemania

En la ciudad de Dormagen, en el oeste de Alemania, decenas de residentes de un asilo de ancianos fueron evacuados para recibir atención médica debido a las peligrosas condiciones de calor dentro del edificio.

El cuerpo de bomberos local informó que las temperaturas en el interior de la institución habían alcanzado los 35 °C (95 °F). El uso de aire acondicionado no está muy extendido en Alemania y en muchos países de Europa porque la mayor parte del continente no está acostumbrado a un calor tan agobiante.

Un residente del asilo murió durante la noche, pero aún no se sabe si el calor fue la causa, indicó un portavoz de la ciudad a la agencia de noticias alemana dpa.

Hospitales bajo intensa presión en Francia

En Francia, las temperaturas comenzaron a ceder, ya que el pico de la ola de calor empezaba a bajar en algunas zonas del país. Pero los hospitales seguían bajo intensa presión ante emergencias relacionadas con el calor, incluidos infartos, golpes de calor y deshidratación.

La autoridad de hospitales públicos de París informó que activó su plan de respuesta de emergencia en los 38 hospitales para hacer frente a un aumento continuo de la actividad.

La entidad AP-HP indicó el viernes que sus servicios de urgencias atendieron a casi 3.000 pacientes en las últimas 24 horas, más de un tercio por encima de lo normal, y que una gran proporción de ellos, mayores de 75 años, requirió hospitalización. Las llamadas a sus centros de despacho médico aumentaron casi un 80% en comparación con el mismo periodo de 2025, añadió.

Tres cuartas partes de Francia, en las que habitan decenas de millones de personas, quedaron bajo alerta roja por calor extremo el jueves y el viernes, mientras el mercurio superaba los 40 °C (104 °F) en algunos lugares, incluido París.

La preocupación de que los hospitales pudieran verse desbordados llevó a posponer el sábado la marcha del Orgullo de París por los derechos LGBTQ+ y a cancelar un festival de música de tres días.

Las temperaturas de esta semana han sido más altas que las de la histórica ola de calor de 2003, a la que se atribuyeron 15.000 muertes relacionadas con las altas temperaturas, muchas de ellas de personas mayores. El director de AP-HP, Nicolas Revel, afirmó que no espera tantas muertes esta vez, al menos en los hospitales de París, en parte porque desde entonces ha mejorado el tratamiento de los trastornos provocados por el calor excesivo.

El año pasado, durante otro verano excepcionalmente caluroso, se atribuyeron al calor más de 5.700 muertes, según la autoridad de salud pública de Francia.

“Creo que nos situaremos, claramente, entre 2025 y sin alcanzar necesariamente el nivel catastrófico de 2003”, señaló Revel. “Pero tenemos que prever que, aun así, habrá muchas muertes”.

Las temperaturas bajan en Reino Unido tras 3 días de calor récord

En Reino Unido, se espera que las condiciones sofocantes disminuyan gradualmente este fin de semana, aunque una advertencia ámbar —un nivel por debajo de la roja— se mantenía vigente hasta la noche del sábado.

Los británicos tuvieron dificultades para sobrellevar la semana, ya que el récord de temperatura de junio fue superado tres días seguidos. Se confirmó que el viernes fue el día de junio más caluroso registrado en el país, con una temperatura provisional de 37,3 °C (99 °F) en el este de Inglaterra.

La temperatura fue más de 1 °C más alta que el récord de calor de junio en Reino Unido, establecido en el verano de 1976.

La policía informó el sábado que se recuperó el cuerpo de un hombre de 22 años de un río, después de que, según reportes, tuvo dificultades en el agua durante la ola de calor.

Las autoridades han advertido a la población que extreme las precauciones al nadar en zonas sin supervisión, como ríos o lagos, tras la muerte de alrededor de 40 personas en Francia durante la última semana.

Turistas se calcinan en Roma mientras sigue activa la alerta roja por calor

En la capital de Italia, que permanece bajo alerta roja por calor, los turistas intentaban refrescarse buscando la sombra cerca de los edificios y metiendo la cabeza bajo las fuentes públicas. Los vendedores ambulantes hacían un buen negocio vendiendo agua embotellada, sombreros y sombrillas.

Algunos recurrieron a los clásicos italianos para aliviarse.

“Helado, pasta, porque es tradición, pero también fruta fresca y bebidas heladas; eso es lo mejor para esta temperatura”, aseguró Isabella Dold, una turista de Kempten, Alemania.

El Ministerio de Salud de Italia informó el sábado que 18 ciudades —incluidos los destinos turísticos más populares como Venecia, Florencia, Bolonia y Milán— estaban en alerta roja debido al peligro que representan las altas temperaturas.

El calor récord centra la atención en el cambio climático

En un nuevo estudio publicado el viernes por la World Weather Attribution, una colaboración de científicos con sede en Europa, se informó que el calor y la humedad récord registrados en Europa esta semana no habrían sido posibles sin el cambio climático.

En el estudio rápido se llegó a la conclusión de que el calor habría sido prácticamente imposible hace apenas cinco décadas, y que hoy es 200 veces más probable que hace 20 años.

André Corrêa do Lago, presidente de las conversaciones climáticas de la ONU conocidas como COP30, afirmó que la ola de calor ha “ayudado a reforzar la percepción de la urgencia de combatir el cambio climático”.

“Tenemos que estar de acuerdo en que el hecho de que estemos viviendo este calor increíble en Londres es un argumento contundente de que debemos actuar lo antes posible”, declaró Do Lago a The Associated Press.

___

Hui informó desde Londres y Leicester, y desde París. Las periodistas de The Associated Press Trisha Thomas en Roma, Suman Naishadham en Madrid y Karel Janicek en Praga contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.