Fuertes lluvias azotan oeste de Japón; se acercan 2 tormentas tropicales

Las fuertes lluvias torrenciales provocaron inundaciones en partes del oeste de Japón el viernes, al tiempo que dos tormentas tropicales que se aproximaban se sumaban a un frente de lluvias estacional que ya estaba estancado sobre el país.

La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) informó que la tormenta Mekkhala se encontraba frente a la costa occidental de la remota isla sureña japonesa de Amami a última hora de la tarde del viernes y avanzaba hacia el noreste.

La AMJ indicó que otra tormenta, Higos, se desplazaba cerca y se espera que ambas tormentas lleguen a la región de Tokio el sábado descargando fuertes lluvias.

Un hombre resultó herido el viernes, según la televisora pública japonesa NHK, al caer en un canal de agua en Nara.

Imágenes de televisión desde Kyoto mostraron el río Kamo crecido, con agua turbia y lodosa. Las autoridades emitieron una alerta por inundaciones en partes de Kyoto, Osaka y otras zonas del oeste de Japón.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres señaló que más de 30 viviendas se inundaron en Nara y Hiroshima el viernes. Las fuertes lluvias también interrumpieron algunas operaciones de trenes y vuelos en la zona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.