Acuerdo de Líbano con Israel exige que Hezbollah se desarme, lo cual podría ser difícil

El líder de Hezbollah criticó el sábado un acuerdo marco que Israel y Líbano firmaron un día antes para poner fin a meses de conflicto entre el grupo político-paramilitar e Israel, lo que generó dudas sobre su eficacia.

Líbano e Israel firmaron el acuerdo en Washington el viernes sin Hezbollah. El trato vincula la retirada de Israel de Líbano con el desarme del grupo miliciano respaldado por Irán, algo que Hezbollah rechaza.

Varios acuerdos de alto el fuego anteriores que Líbano ha negociado con Israel desde el estallido de la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah nunca se implementaron en realidad.

En un comunicado el sábado, el líder de Hezbollah, Naim Kassem, afirmó que su grupo seguirá combatiendo hasta que Israel se vea obligado a abandonar Líbano. Los simpatizantes del grupo protestaron en las calles de Beirut tras el anuncio del acuerdo.

Pese al pacto, la agencia estatal de noticias de Líbano reportó sobre un ataque con dron israelí cerca de la ciudad sureña de Nabatiyeh.

También publicó que el ejército israelí liberó a tres trabajadores libaneses y tres sirios que fueron capturados cerca de la aldea sureña de Ain Arab el viernes.

Acuerdo pide retiro de Israel, pero sólo si Hezbollah se desarma

Los detalles del acuerdo que el Departamento de Estado estadounidense difundió el sábado señalan que Líbano e Israel aspiran a poner fin eventualmente a la guerra entre ambos, que comenzó cuando se creó Israel en 1948.

El acuerdo indica que Israel se retirará de Líbano siempre y cuando Hezbollah se desarme.

Pide que Israel se retire inicialmente de dos pequeñas zonas —denominadas zonas piloto. No precisó dónde estarán esas dos zonas iniciales. El ejército libanés asumirá gradualmente la plena responsabilidad de seguridad en esas áreas. Los dos países acordarán futuras zonas piloto para la retirada de Israel más adelante, según el acuerdo.

El acuerdo incluye un anexo de seguridad con los detalles del despliegue del ejército libanés y los redespliegues de las tropas israelíes. El anexo de seguridad no se hizo público.

Como parte del acuerdo, Israel subraya que el desarme de Hezbollah en todo Líbano y medidas de seguridad adicionales que se acuerden entre los dos países eliminarán cualquier necesidad futura de acción militar o presencia del ejército israelí en Líbano.

Las conversaciones entre Israel y Líbano fueron independientes del acuerdo provisional que firmaron a principios de este mes los líderes de Estados Unidos e Irán para poner fin a los combates en la República Islámica.

Líder de Hezbollah rechaza el acuerdo

Desde el punto de vista de Hezbollah, el acuerdo no existe, sostuvo Kassem el sábado.

Calificó el acuerdo de “humillación” y añadió que vincular la retirada de Israel al desarme de Hezbollah es una “sugerencia muy peligrosa”.

El acuerdo llevó a uno de los funcionarios del grupo, Hassan Fadlallah, a advertir que podría derivar en una guerra civil porque Hezbollah no entregará sus armas y resistirá cualquier medida que adopte el ejército libanés.

El juez Ahmed Rami al-Hajj, el principal fiscal de Líbano, indicó el sábado a los jefes de los organismos de seguridad del país que adopten medidas para prevenir disturbios.

Algunos israelíes y libaneses dudan que el acuerdo perdure

El pacto establece que tanto Líbano como Israel reconocen que el restablecimiento de la seguridad en el sur de Líbano mediante el despliegue del ejército libanés, el retorno seguro de su población civil y la seguridad de las comunidades del norte de Israel son esenciales para la estabilidad y la paz a largo plazo.

“Personalmente, no creo que vaya a durar porque el ejército libanés realmente no tiene posibilidades contra Hezbollah”, declaró la ciudadana israelí Ronit Belson cuando visitaba la localidad de Metula, junto a la frontera con Líbano.

En Líbano, las opiniones estaban divididas. Rabie Sammour, residente de la ciudad sureña de Sidón, expresó: “La gente sólo quiere descansar de una vez por todas. Apoyo a las autoridades libanesas en la decisión” tomada.

Otro residente de Sidón, Khaled Ghannoum, afirmó que el acuerdo “legitimó la ocupación de Israel”.

En una aparente referencia a Irán, que ha enviado miles de millones de dólares en efectivo a Hezbollah durante las últimas cuatro décadas, el acuerdo señala que Líbano y Estados Unidos se comprometen a impedir que los fondos fluyan hacia cualquier entidad, organización o individuo afiliado a grupos armados no estatales y a adoptar las medidas legales disponibles para proscribir la actividad de cualquier entidad, organización o individuo de ese tipo.

El acuerdo establece que el gobierno libanés se compromete explícitamente a impedir que los fondos de reconstrucción fluyan hacia grupos armados no estatales y entidades vinculadas.

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Mor reportó desde Metula, Israel. El periodista de The Associated Press Ibrahim Hazboun contribuyó a este despacho desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.