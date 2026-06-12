León XIV a traficantes de migrantes en Canarias: Paren, arrepiéntanse o afronten la ira de Dios

El papa advirtió el viernes a los traficantes de personas que afrontarán la ira de Dios por explotar la desesperación de los migrantes, y exigió que paren y se arrepientan durante su último día en este epicentro de la ruta migratoria africana hacia Europa.

León XIV insistió por segundo día consecutivo en las Islas Canarias en la dignidad inherente y los derechos de los migrantes, y exigió que sean acogidos e integrados en la sociedad, en algunas de sus declaraciones más contundentes sobre esta cuestión políticamente divisivo.

“Rompan esas cadenas y liberen a quienes tienen bajo dominio", manifestó el pontífice estadounidense en un mensaje dirigido a los traficantes de seres humanos, durante un encuentro con organizaciones humanitarias que asisten a migrantes en la isla de Tenerife.

León concluye su viaje apostólico de una semana a España en el archipiélago, que está más cerca de África que de la península ibérica y es un punto clave de entrada para quienes realizan la peligrosa travesía atlántica desde el extremo oriental del continente.

Cumple así el deseo del papa Francisco de visitar las islas para recordar las miles de vidas perdidas en el mar. Además, está llamando la atención sobre el lema de la Iglesia católica —contemplado en la Biblia— de “acoger al extranjero”, en un momento de auge del sentimiento antimigratorio en Europa y del programa de deportaciones masivas del gobierno de Trump en su país natal.

Durante el encuentro en Tenerife, León instó a las comunidades receptoras a integrar a quienes huyen de la guerra, la pobreza y el cambio climático, y a librarlas del “naufragio silencioso” del abandono cuando quedan en la calle sin nada tras sobrevivir a travesías peligrosas.

“Una conciencia humana, y más aún una conciencia cristiana, no puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda, ante esos cementerios del mar", afirmó el pontífice. “Cada vida perdida en estas rutas es un fracaso para la familia humana”.

Un paso letal y un aviso a traficantes

Las Islas Canarias han sido durante mucho tiempo un trampolín para los migrantes que intentan llegar a Europa desde África occidental y Marruecos.

Aunque la ruta atlántica está controlada por traficantes y contrabandistas, también hay muchas embarcaciones organizadas por los propios migrantes, muchas de ellas de expescadores de Senegal que se quedaron sin ingresos debido a la sobrepesca en los últimos años.

Las llegadas de migrantes a Canarias alcanzaron su punto máximo en 2024, con casi 47.000. Desde entonces han caído de forma drástica, con más de 3.000 personas desembarcando allí en los primeros cinco meses de 2026.

Debido a la inmensidad del océano y a la escasez de barcos de rescate o de vigilancia, algunos expertos consideran que esta ruta es más letal que la del Mediterráneo central, más conocida, entre Libia y Túnez e Italia. Desde 2020, varias embarcaciones que partieron de África occidental han sido halladas en el Caribe y Latinoamérica con cadáveres a bordo, tras quedar a la deriva en el Atlántico, empujadas por los vientos alisios y las corrientes.

León dirigió sus comentarios del viernes a las organizaciones criminales y a las personas que organizan estas “rutas de la muerte” hacia Europa. Suelen cobrar miles de euros por persona y a menudo obligan a sus pasajeros a prostituirse o a otras formas de trabajo en el mercado negro, reteniéndoles la documentación para saldar la deuda.

“Deténganse. Conviértanse”, dijo León en su mensaje a los traficantes, enfatizando cada palabra en español, que fueron recibidas con un aplauso sostenido por parte de la multitud. “Por cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada, cada trabajador explotado habrán de comparecer ante la justicia divina”.

“Vuelvan mientras aún hay tiempo, porque la misericordia de Dios puede alcanzar incluso al pecador más endurecido, pero solo entra por la puerta estrecha de la verdad, la justicia y la conversión", agregó.

Con su visita de dos días a las islas, León se confirma como el heredero de la prédica migratoria de Francisco, que fue una prioridad del pontificado de 12 años del argentino y a menudo causó fricciones con Estados Unidos y Europa.

El primer papa estadounidense de la historia no solo se ha hecho eco del mensaje y los gestos de Francisco, sino que los ha ampliado y potenciado durante una visita profundamente simbólica. A su llegada el jueves, arrojó un ramo de flores al mar desde un puerto apodado “muelle de la vergüenza” en 2020, cuando miles de migrantes fueron obligados a vivir en condiciones miserables durante un repunte de llegadas.

El gesto imitó al realizado por Francisco en 2013 cuando visitó Lampedusa, Sicilia, otro punto clave en el drama migratorio en Europa, y denunció la “globalización de la indiferencia” que el mundo mostraba hacia los solicitantes de asilo.

Pero en una muestra de que está haciendo suyo el papado, el pontífice de 70 años incorporó un nuevo gesto a su repertorio: después de que un antiguo migrante ofreciera su testimonio durante el encuentro del viernes, León hizo el gesto viral con la mano “6-7”, popular entre los jóvenes, mientras bromeaba a su lado. Eso le valió vítores y aplausos de la multitud.

León se reúne con migrantes en un centro de acogida

Tanto en las Canarias como en sus discursos en la España peninsular, León reafirmó el derecho de los migrantes a huir, pero también a quedarse en sus hogares, y exigió que sus países de origen proporcionen condiciones económicas y de seguridad básicas. Avergonzó a los países europeos que dan la espalda a las penurias de los migrantes y sostuvo que los cristianos no pueden permanecer indiferentes.

El viernes dijo que, para la Iglesia católica, el proceso de integrar a los migrantes en una comunidad puede convertirse en una oportunidad para difundir la fe, “sin imponerla” y respetando las propias creencias de los migrantes.

León inició el último día de su viaje con una visita al centro de acogida Las Raíces. Fue ovacionado cuando se salió del guion para decirles a los migrantes que hablaría en francés e inglés, el idioma de muchos de los residentes.

Una mujer le relató la desesperación que la llevó a dejar su patria y a su familia, el trauma de las travesías y su gratitud por haber encontrado seguridad y una nueva vida.

“No pedimos privilegios. No pedimos compasión. Pedimos respeto, humanidad y la oportunidad de vivir con dignidad", manifestó la mujer, identificada como Bousso Diouf.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.