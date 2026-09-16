América Latina concentró el 85% de asesinatos de defensores ambientales en 2025: informe

Al menos 124 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo el año pasado, y América Latina concentró el 85% de las muertes, mientras los conflictos por la tierra y los recursos naturales seguían poniendo en riesgo a los pueblos indígenas y a los pequeños agricultores, según un informe publicado el miércoles.

El informe anual del grupo de defensa ambiental y de derechos humanos Global Witness documentó 105 asesinatos en América Latina en 2025. Colombia fue el país más mortífero por cuarto año consecutivo, con 39 asesinatos, seguido de Brasil con 26. Honduras y Filipinas registraron 12 cada uno.

Los defensores de la tierra y del medio ambiente son personas que trabajan para proteger su tierra, sus recursos naturales y sus comunidades contra amenazas como la minería, la tala, el agronegocio y otros proyectos de desarrollo, a menudo documentando daños ambientales, organizando a las comunidades o patrullando el territorio.

Entre los asesinados estuvo Vicente Fernandes Vilhalva, un integrante de 36 años del pueblo indígena guaraní kaiowá de Brasil, que recibió un disparo durante un ataque armado contra su comunidad en Mato Grosso do Sul en noviembre. Su comunidad ha participado en una prolongada lucha para recuperar territorio ancestral.

En conjunto, Colombia y Brasil representaron el 52% de todos los asesinatos documentados a escala mundial.

El saldo mundial disminuyó por segundo año consecutivo, pero en el informe se advierte que el descenso no necesariamente significa que los defensores ambientales estén más seguros. El grupo sostiene que el número de asesinatos registrados es inferior a la cifra real, mientras que las disputas por la tierra, el crimen organizado y la competencia por los recursos convergen cada vez más en regiones donde las comunidades intentan proteger los bosques, ríos y territorios ancestrales.

El grupo documentó 142 asesinatos y cuatro desapariciones en 2024, y 196 asesinatos en 2023. Sin embargo, a nivel de país, las tendencias variaron marcadamente.

Los asesinatos bajaron en Colombia de 48 en 2024 a 39 el año pasado, y en México de 19 a 10. En Brasil, aumentaron más del doble, pasando de 12 a 26, mientras que Honduras también registró el doble de asesinatos, con 12.

En el informe se documentaron 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra y del medio ambiente desde que la organización comenzó a registrarlos en 2012, uno de los pocos esfuerzos por compilar sistemáticamente estos casos en todo el mundo. Global Witness trabaja con más de 30 organizaciones en más de 20 países y contrasta los casos con fuentes que incluyen reportes de prensa y registros judiciales.

Los pueblos indígenas y los agricultores cargan con el mayor peso

Más de tres cuartas partes de las personas asesinadas en 2025 eran indígenas, pequeños agricultores o afrodescendientes, según el informe. Cuarenta y siete víctimas eran pequeños agricultores y 44 eran indígenas. Siete de las víctimas indígenas eran integrantes de sistemas de guardia comunitaria establecidos para proteger sus territorios.

Las disputas por la tierra estuvieron vinculadas a 84 asesinatos, más de la mitad del total mundial. La minería y las industrias extractivas se asociaron con 11 muertes; la tala, con ocho y el agronegocio, con seis.

Según Global Witness, se sospecha que el crimen organizado y los sicarios estuvieron implicados en más de un tercio de los asesinatos, lo que refleja lo que la organización describe como una creciente superposición entre la actividad criminal y la explotación de la tierra y los recursos naturales.

Casi la mitad de los 39 defensores asesinados en Colombia eran indígenas y otros 15 eran pequeños agricultores. Treinta y cinco muertes estuvieron vinculadas a conflictos por la tierra. El grupo de defensa identificó presuntos vínculos con el crimen organizado en 17 asesinatos y otros cinco con asesinos a sueldo.

Trece de los asesinatos ocurrieron en el departamento suroccidental del Cauca, entre ellos, cuatro integrantes de la Guardia Indígena, grupos liderados por la comunidad que patrullan y protegen territorios indígenas. En el informe se documentaron 171 asesinatos de defensores en el Cauca desde 2012, más que en cualquier otro departamento colombiano.

Astrid Torres, coordinadora del grupo colombiano de defensa Somos Defensores, señaló que las autoridades indígenas pueden entrar en conflicto con grupos armados que buscan controlar el territorio para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Afirmó que tales grupos quieren imponer su orden contra los intereses de las comunidades y de sus propias autoridades.

La ubicación de la región cerca de la frontera con Ecuador y de rutas de tráfico por el Pacífico la ha vuelto estratégica para los grupos armados involucrados en el comercio de cocaína.

Brasil registra un fuerte aumento de asesinatos

Los 26 asesinatos documentados en Brasil fueron más del doble de los 12 registrados un año antes.

Once de las personas asesinadas eran pequeños agricultores y siete eran indígenas. La mayoría de los casos tuvo que ver con demandas de reconocimiento de territorios ancestrales o de reforma agraria, y la mitad se concentró en los estados amazónicos de Rondonia y Pará, donde la tala y la minería ilegales, la ganadería y la expansión agrícola han contribuido a desatar conflictos de larga data por la tierra.

El aumento se produjo pese a una mayor participación indígena y a compromisos sobre derechos territoriales en la cumbre climática COP30 del año pasado en la ciudad amazónica de Belém. Brasil anunció la titulación de 10 territorios indígenas durante la cumbre, aunque cientos de solicitudes siguen pendientes.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil dijo a The Associated Press, en una respuesta por escrito, que reducir la violencia contra las comunidades indígenas requiere asegurar sus territorios, combatir las invasiones y las actividades ilegales y exigir que los autores de delitos rindan cuentas. Indicó que el gobierno ha reanudado la demarcación de tierras indígenas y ha realizado operativos para retirar a personas ajenas de 12 territorios, beneficiando a más de 67.000 indígenas.

Las amenazas se extienden más allá de América Latina

Se documentaron asesinatos en 15 países en 2025.

Asia representó el 12% del total mundial. Filipinas registró 12 asesinatos, la cifra más alta fuera de América Latina, y en el informe se indica que en cinco casos se sospechó de la participación de las fuerzas armadas en medio de operaciones de contrainsurgencia. También se documentaron asesinatos en India, Indonesia, Turquía, Guatemala, Ecuador, Nicaragua y Francia.

En África, se verificaron tres asesinatos, dos en Tanzania y uno en la República Democrática del Congo. En el informe se advierte que el conflicto armado, las restricciones a la sociedad civil y la inseguridad hacen que los ataques sean especialmente difíciles de documentar en la región.

En el Congo, el periodista Fiston Wilondja Mazambi fue hallado muerto en Bukavu tras investigar presunta minería ilegal de oro por parte del grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda. Global Witness ha registrado 79 asesinatos de defensores en el Congo desde 2012, el total más alto que ha documentado en África.

El informe también se centra en estrategias de protección lideradas por las comunidades que se están adoptando a medida que los grupos indígenas responden a amenazas que los gobiernos a menudo no han logrado contener. Incluyen patrullajes territoriales, sistemas de alerta temprana y redes comunitarias de monitoreo.

En Perú, donde cuatro defensores fueron asesinados el año pasado, el informe destaca a la Guardia Indígena Kakataibo, cuyos integrantes patrullan territorio amazónico amenazado por el cultivo ilegal de coca y el crimen organizado.

Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo, manifestó en un comunicado que, para ellos, defender su territorio es importante como comunidad y como pueblo, y que se sienten orgullosos de apoyar el clima, del que todos dependemos, pero añadió que, para la próxima generación, el trabajo es más peligroso que nunca.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.