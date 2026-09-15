Acusan a siete no ciudadanos en Texas por votar ilegalmente en elecciones federales

Siete personas en Texas que no son ciudadanas de Estados Unidos fueron acusadas de votar ilegalmente en elecciones federales o de afirmar falsamente que tenían la ciudadanía, anunció el martes el fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, como parte de un enfoque más amplio del gobierno del presidente Donald Trump sobre el voto de no ciudadanos.

El fiscal de distrito Ryan Raybould manifestó que, según los investigadores, la presunta conducta no fue un malentendido ni un error de papeleo.

El anuncio se produjo en medio de los esfuerzos más amplios de Trump por llamar la atención sobre el voto de no ciudadanos antes de las elecciones de mitad de mandato y sostener que es un problema generalizado, aunque las investigaciones muestran que es poco frecuente. El voto de no ciudadanos se castiga como delito grave y puede derivar en deportación.

Los cargos en Texas fueron anticipados el martes por la mañana por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Les dijo a los reporteros que habría un “gran avance” sobre el voto ilegal en Texas.

De esas siete personas, indicó la oficina de Raybould, algunas votaron y otras intentaron votar en las elecciones generales de 2024 y 2018. Otras afirmaron falsamente que tenían la ciudadanía en una licencia de conducir o se registraron para votar a sabiendas. La oficina no afirmó que las siete personas estuvieran confabuladas entre sí.

Las personas acusadas tenían entre 20 y 69 años y contaban con ciudadanía de países como México, India, Nigeria y la República Democrática del Congo. Seis de las siete personas acusadas eran residentes permanentes legales, según un comunicado de prensa de la oficina de Raybould. Una había recibido una orden de deportación en julio.

Entre los esfuerzos de Trump por dirigir la atención hacia el voto de no ciudadanos está el hecho de presionar al Servicio Postal de Estados Unidos para que envíe boletas por correo solo a votantes verificados como ciudadanos estadounidenses, un plan que fue rechazado el lunes por la Corte Suprema, y hacer que el Departamento de Justicia demande para forzar la divulgación de datos detallados de votantes en 30 estados y el Distrito de Columbia. Hasta ahora, esas demandas no han tenido éxito.

Empleados del Departamento de Seguridad Nacional también han examinado los padrones electorales estatales en busca de no ciudadanos. En una declaración de un denunciante, publicada esta semana, se indica que la actividad podría contravenir leyes estatales.

En 2025, funcionarios electorales en Texas investigaron a 2.724 votantes registrados señalados como posibles no ciudadanos después de que la oficina del secretario de Estado cotejara una base de datos federal —utilizada para verificar la ciudadanía— con los padrones electorales del estado.

Dicha oficina anunció el martes que ha remitido 117 de esos casos a la oficina del fiscal general de Texas para investigar un posible voto de no ciudadanos, tras cotejar los resultados de la base de datos federal con otras agencias e información de pasaportes. Eso representa una fracción ínfima de los casi 18 millones de votantes registrados en Texas.

Una de las unidades involucradas en la investigación que derivó en los siete cargos anunciados el martes forma parte de la oficina del fiscal general Ken Paxton. Paxton participa este año en una de las contiendas al Senado de Estados Unidos más observadas, frente al demócrata James Talarico.

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Wilder es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.