Agricultores de flores y frutas del noreste de EEUU lidian con cambios bruscos de tiempo

Un cambio brusco de clima cálido a frío en todo el noreste de Estados Unidos está frustrando a algunos agricultores de flores y frutas, que han tenido que cosechar las flores mucho antes de lo habitual o temen perder por completo parte de sus cultivos.

Las noches con heladas no son inusuales en esta época del año. En toda la región, la fecha promedio de la última helada va desde mediados de abril hasta principios de junio, según el Northeast Regional Climate Center de la Universidad de Cornell. Pero la primera mitad de abril fue inusualmente cálida en gran parte de la región y eso, sumado a la rápida caída de la temperatura, podría causar algunos problemas.

Algunas zonas de Nueva Inglaterra vieron cómo las temperaturas subían hasta los 80 grados Fahrenheit (unos 27 Celsius) la semana pasada, seguidas de nieve unos días después. Y el frío continuó esta semana: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de helada para la noche del lunes y la mañana del martes en partes de Ohio, Pensilvania, Virginia, Maryland y Carolina del Norte.

En Ohio, el clima cálido hizo que los durazneros y manzanos empezaran a brotar temprano en Apple Hill Orchards, que incluye unas 80 acres (32 hectáreas) en Mansfield y 110 acres (45 hectáreas) en Fredericktown. Pero luego la temperatura bajó a unos -5 ºC (poco más de 20 ºF), lo que arruinó una variedad de durazno, lamentó la propietaria Anne Joudrey.

“La agricultura es la agricultura, y nunca sabes qué te va a tocar, pero tuvimos una floración bastante buena, así que esperábamos una cosecha bastante buena”, comentó el lunes.

Las manzanas iban bien, explicó, y ayuda que los árboles estén plantados en terreno elevado, de modo que el aire frío se escurre y se aleja.

“Deberíamos salir bastante bien, con suerte”, señaló. “Pero nunca se sabe”.

En Vermont, el cambio de temperatura afectó las operaciones de Understory Farm en Bridport, que cultiva flores de corte. Los tulipanes que se suponía que estarían listos para el Día de la Madre a mediados de mayo ya han florecido en los invernaderos de la granja, indicó el propietario Gregory Witscher.

“Eso solo significa que tenemos que cosecharlos todos al mismo tiempo”, dijo. “Tenemos que cosecharlos y guardarlos con los bulbos puestos en cajas dentro de una cámara frigorífica por más tiempo”.

Witscher cultiva unas 50 variedades de flores para mercados mayoristas. Las fluctuaciones del clima exigen flexibilidad, afirmó, y se ha vuelto más común que las pequeñas granjas de hortalizas y flores tengan cubiertas para hileras o calefactores para proteger las plantas del frío, o mallas de sombreo para el calor extremo.

“Con el calor y luego el frío, creo que es intenso y hace que las cosas sean difíciles”, expresó. “Cuanto más tiempo hago esto, más quiero tener tantas opciones como sea posible y contar con muchas herramientas y recursos disponibles para ser extremadamente ágil”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.