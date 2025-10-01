Marruecos: Furgón policial hiere a manifestante mientras las protestas juveniles se tornan violentas

Un vehículo policial que embistió a manifestantes en Marruecos dejó a una persona herida mientras las protestas antigubernamentales se extendían por el país norteafricano esta semana, informó la agencia estatal de noticias.

Las protestas, que respondían a convocatorias en redes sociales, han sido las manifestaciones contra el gobierno más grandes en años en Marruecos, en las que personas en su mayoría jóvenes rechazan lo que describen como las prioridades equivocadas del gobierno.

Jóvenes marroquíes salieron a las calles el martes por cuarto día consecutivo, enfrentándose a menudo con las fuerzas de seguridad. Medios locales e imágenes de la escena grabadas por testigos muestran a manifestantes lanzando piedras e incendiando vehículos.

La policía, equipada con equipo antidisturbios completo, golpeó a algunos de los manifestantes con porras y arrestó a otros.

En Oujda, la ciudad más grande del este de Marruecos, la agencia estatal de noticias, MAP, informó que un hombre que fue golpeado por un vehículo policial estaba estable y recibía atención médica después del incidente.

El movimiento juvenil se originó en plataformas de redes sociales populares entre los jóvenes, como Discord y TikTok, para criticar al gobierno de Marruecos y afirmar que los funcionarios han invertido dinero en proyectos relacionados con el Mundial de fútbol masculino de la FIFA 2030 mientras descuidan servicios sociales como la atención médica y la educación.

El movimiento sin líderes "Gen Z 212", como se han llamado a sí mismos los manifestantes, ha canalizado la ira sobre las condiciones en hospitales y escuelas para expresar indignación por las prioridades del gobierno.

Durante el fin de semana, las protestas en todo Marruecos dejaron más de 100 detenidos, tanto mujeres como hombres, incluido un conocido podcaster y rapero, informó el domingo la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.

También han surgido videos que muestran a la policía llevando a manifestantes a furgonetas mientras las multitudes gritan para denunciar las condiciones en Marruecos. Los agentes han detenido a personas en medio de entrevistas para televisoras, según medios locales.

Con el paso de los días se han sumado manifestantes en ciudades más pequeñas como Inzegane y la provincia de Chtouka Ait Baha, intensificando los enfrentamientos, según medios locales y videos de testigos.

