Trump afirma que China aprobó acuerdo propuesto para poner TikTok bajo propiedad de EEUU

El presidente estadounidense Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que declara que un acuerdo propuesto que permitiría a TikTok continuar operando en Estados Unidos será una venta calificada que cumple con las preocupaciones de seguridad nacional establecidas por la ley.

El año pasado, el entonces presidente Joe Biden promulgó una ley que exigía que ByteDance, de China, vendiera los activos de TikTok a una empresa estadounidense a principios de este año o se prohibiría su operación a nivel nacional, pero Trump ha firmado repetidamente órdenes que han permitido que TikTok siga operando en Estados Unidos mientras su gobierno intenta llegar a un acuerdo para la venta de la empresa de redes sociales.

Aún se desconoce mucho sobre el arreglo real, pero Trump dijo que el presidente chino Xi Jinping "nos dio luz verde" para proceder con el acuerdo. Cualquier cambio importante en la popular plataforma de videos podría tener un gran impacto en cómo los estadounidenses, especialmente los adultos jóvenes y adolescentes, consumen información en línea.

Aproximadamente el 43% de los adultos en Estados Unidos menores de 30 años dicen que obtienen regularmente noticias de TikTok, más que de cualquier otra aplicación de redes sociales, incluidas YouTube, Facebook e Instagram, según un informe del Centro de Investigación Pew publicado el jueves.

