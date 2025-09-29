Zion: “Perfect Melody” es solamente la primera parte

Zion está de regreso como artista solista y casi dos décadas después de su primer álbum en solitario presenta el adelanto del que será “The Perfect Melody II”.

De visita en la Ciudad de México, el artista puertorriqueño compartió los detalles de este nuevo proyecto.

“Zion es ‘Perfect Melody’. Zion es todo lo que ustedes van a ver de ahora en adelante, esto es solamente la primera parte”, señaló.

No es la primera vez que se atreve a presentar música sin su compañero de dúo Lennox, con quien debutó a comienzos de la década del 2000. Su primer álbum solista, “The Perfect Melody”, vio la luz en 2007 y tras una nueva vuelta con Lennox, que duró hasta 2024, Zion nuevamente se planteó continuar con su proyecto musical individual.

De su primer álbum en solitario a “The Perfect Melody II” Zion destacó cómo ha cambiado el panorama gracias a las plataformas digitales.

“Yo saqué mi álbum y eso se pegó solo, completo, solo, simplemente por la gente hablando”, dijo. “Ahorita tenemos la ventaja que las personas pueden compartir el contenido, pueden hacer su TikTok, nada de eso existía entonces”.

Aunque también señaló que a pesar de que existe un alcance mucho mayor por las plataformas, la gente se ha vuelto más meticulosa para elegir lo que escuchan. A pesar de esto, auguró éxito para su “Perfect Melody II”, cuya primera cápsula con cuatro canciones lanzó el fin de semana pasado.

“Porque vengo con esa esencia de lo que soy yo, de lo que fui, tanto como con el dúo como lo que fui como solista”, señaló. “Tengo la dicha de que las canciones de nosotros siempre han quedado marcadas por años”.

En esta primera entrega tiene como invitada a la artista catalana Bad Gyal en “Ella”.

“Es demasiado especial, ella es muy exigente”, señaló Zion. “Pero le da su personalidad, le da su toque, le da su flow, a lo que es ella como artista, como persona, como mujer. Obviamente como mujer ella misma se exige más porque sabe que tiene que demostrar en una industria donde prácticamente dominan mucho los hombres. Entonces es una tipaza que yo la adoro”.

“Boomerang” es un tema romántico con guitarra acústica que Zion ya ha tenido la oportunidad de presentar en vivo y ver que la gente ya comienza a saber su letra.

“Es un tema donde yo puedo mostrar mi poder vocal, pero a la misma vez, el sentimiento que viene detrás de la voz”, dijo. “A la gente le ha encantado demasiado”.

“Más de ti” y “Sol” completan esta primera “cápsula” del álbum grabada principalmente entre Colombia y Puerto Rico. Zion planea otras dos con invitados especiales y ha grabado videos en los que mezclará contenidos filmados en vivo con otros generados con IA.

“Van a ver algo totalmente nuevo, diferente, a lo que es un video común y corriente”, señaló. “Estoy haciendo algo completamente innovador”