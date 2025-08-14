"Mamma Mia!" regresa a Broadway tras una década

Cuando el musical "Mamma Mia!" se despidió de Broadway hace una década, hubo lágrimas, abrazos y toneladas de aplausos. En el público de su último espectáculo, una mujer no lo compró del todo.

"Sentí entonces que no era un adiós para siempre. Sentí que volveríamos algún día", dice la productora Judy Craymer, quien había concebido el espectáculo en los años 80. "Siempre lo esperé".

Ese "algún día" se ha convertido en hoy, ya que el musical lleno de energía de ABBA regresa a su primer hogar en Broadway, el Winter Garden Theatre. Reabre el jueves por la noche.

"Es como cuando vas a visitar el viejo lugar donde fuiste a la escuela secundaria", dice Victor Wallace, quien debutó en Broadway en el espectáculo en 2012, se quedó hasta el telón final en 2015 y ha regresado. "Hay tantas historias detrás del escenario y personas, y estoy un poco abrumado".

Los fans han impulsado el regreso de "Mamma Mia!" para convertirlo en uno de los más taquilleros de Broadway, recaudando la semana pasada 1,57 millones de dólares en siete preestrenos, solo superado por "Wicked", "The Lion King" y "Hamilton".

‘Un tiempo de peligro’

"Mamma Mia!" soportó mucho durante su primera vida en Broadway: guerras, huracanes, la crisis financiera de 2008, el traslado a un teatro más pequeño y críticos que nunca se calentaron con la dulzura enérgica del espectáculo.

Un éxito en Londres —donde todavía se presenta— "Mamma Mia!" se estrenó en Nueva York solo unas semanas después de los ataques terroristas de 2001, cuando había una profunda tristeza y ansiedad.

Christine Sherrill, quien recientemente estuvo de gira como la madre del espectáculo y ahora hace su debut en Broadway en el papel, dice que el público está respondiendo a otro momento de estrés.

"Estamos en un tiempo de peligro nuevamente, donde las comunidades están divididas. Así que poder ir a algunas de estas ciudades y tener a 3.000 personas —que nunca se encontrarían disfrutando de lo mismo fuera del teatro— sentadas allí disfrutando de esta experiencia comunitaria es realmente interesante".

El espectáculo, que presenta más de 20 éxitos clásicos de ABBA, incluidos "Dancing Queen" y "Waterloo", ha sido un éxito en decenas de países, incluidos Corea del Sur, Italia, Dinamarca, Sudáfrica y España.

Craymer observa los datos sobre el nuevo grupo de asistentes al teatro y señala que este "Mamma Mia!" es popular entre los grupos. "Había personas que lo habían visto en Broadway —probablemente cuando eran más jóvenes— y ahora regresan en sus 20 y 30 años y luego traen a sus hijas o familia".

Nace una historia griega

Hace décadas, Craymer se acercó a los miembros de ABBA y les presentó su propuesta: en lugar de hacer un musical sobre la banda, insistió en que sus canciones ayudaran a contar una historia original.

Craymer se asoció con la dramaturga Catherine Johnson, y nació una historia ambientada en una isla griega sobre una joven que está a punto de casarse y quiere que su padre la entregue. Pero no está segura de quién es, así que invita a los tres antiguos amantes de su madre a su boda.

El musical llevó a Craymer a producir una versión cinematográfica protagonizada por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan y Colin Firth, que se convirtió en la quinta película más taquillera de 2008. Una secuela, "Mamma Mia! Here We Go Again", salió una década después. La música de ABBA sigue siendo el telón de fondo de numerosas tendencias populares en TikTok.

De alguna manera, reflejando la alegría en el escenario, detrás del escenario de "Mamma Mia!", también es una fiesta, con hitos celebrados, salidas, concursos de decoración de puertas y reuniones.

"Debido a la naturaleza del espectáculo, creo que simplemente se filtra en la vida detrás del escenario y esa alegría que ves en el escenario, simplemente se desborda en nuestras vidas", dice Wallace.

Temas de la ‘Mamma’

Wallace, quien comenzó en el conjunto del musical y creció para interpretar al joven protagonista, Sky, y ahora es uno de los tres posibles padres, dice que el espectáculo trata sobre la amistad, la paternidad, la esperanza y las segundas oportunidades.

"Siempre es sorprendente cómo el espectáculo te sorprende emocionalmente", dice. "Es un gran momento. Es divertido. Pero creo que la gente se identifica con estos temas y estos personajes y creo que la gente se sorprende de cómo el espectáculo captura su corazón y los conmueve".

Sherrill mira la historia a través de los ojos de una madre y se da cuenta de que es una persona diferente a la que era antes de tener gemelos. Ofrece otro tema.

"Se trata mucho de encontrar tu identidad", dice. "Creo que eso atrae a las personas en todos los niveles —todas las personas, todos los niveles. Todos están tratando de descubrir quiénes son y cuál es la mejor versión de sí mismos. Así que creo que ese es un mensaje universal que realmente está tocando las fibras del corazón de las personas también, al menos las mías".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.