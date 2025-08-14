Mirrreyes contra Godínez llega a Las Vegas

Un bebé y varias presentaciones de Power Point y Tuppers perdidos después, los Mirreyes contra Godínez están de regreso y en esta ocasión van a Las Vegas.

La comedia de la cultura oficinista mexicana se traslada a la Ciudad del Pecado cuando el fracaso de uno de sus más importantes contratos, por la muerte de su socio, los lleva a buscar a su heredero hasta la capital de los casinos.

Mich (Regina Blandón), Genaro (Daniel Tovar), Nancy (Diana Bovio), Goyita (Michelle Rodríguez) y todos sus compañeros están listos para hacer hasta lo imposible por su empresa zapatera, incluyendo infiltrarse en fiestas con DJs de alberca y apostar en el bajo mundo.

“Nosotros filmando en el Caesars Palace, donde se ha filmado películas como ‘Rain Man’ (‘Cuando los hermanos se encuentran’) y ‘Hangover’ (‘¿Qué pasó ayer?’). Entonces fue muy impresionante, la verdad. O sea, si nos volteamos a ver diciendo ‘¡ay, estamos parados filmando en este lugar como súper icónico!’”, dijo Blandón en una entrevista reciente en la Ciudad de México a propósito del estreno de “Mirreyes contra Godínez: Las Vegas” este jueves.

La saga que comenzó en 2019 con el éxito de taquilla “Mirreyes contra Godínez” suma con este su tercer largometraje (cuarto si se toma en cuenta el especial “Mirreyes vs Godinez Home Office” de 2020), después de “Mirreyes contra Godinez 2: El retiro” de 2022.

A lo largo de estos filmes la pareja de Nancy y Shimón (Alejandro de Marino) tuvieron un hijo y Mich y Genaro siguen siendo pareja, aunque con dificultades e inseguridades que empeoran la crisis de la compañía.

“Nosotros fuimos muy afortunados en esto de que pudimos vivir estos personajes conforme nosotros fuimos evolucionando como personas”, señaló Roberto Aguire, quien interpreta a Rich, uno de los “mirreyes” o chicos adinerados de este equipo profesional. “Todos están en otra etapa de sus vidas, al igual que nosotros estamos en otra etapa de nuestras vidas, entonces eso nos lleva a poder traer nuestras propias experiencias a estos personajes”.

Al ser una película filmada en Las Vegas, muchas de las escenas ocurren de noche.

“En realidad fueron horarios bastante rudos, sobre todo en el casino, pues nos prestaban un ratito cuando se podía, cuando no había tanta gente”, dijo Rodríguez. “De pronto eran llamados de 2:00 am a 6:00 am”.

Al llegar a su hotel, los Mirreyes y los Godínez lo hacen a lo grande en un carrito de súper gigante.

“De hecho, estamos supuestamente todos. Pero perdimos a Regina. Perdimos a Diana y después perdimos a Cristian (Vázquez)”, recordó Aguire.

“Me dio bronquitis del frío”, agregó Blandón. “Entonces no me pude subir al carrito de súper otra vez… me protegió la producción y se subió la misma productora a hacer de mí”.

Pero a pesar de estas dificultades de ficción y reales, todos se mantienen fieles a su empresa, como en el caso de Goyita, quien además de apostar para tratar de recuperar el dinero, intenta seducir a un hombre.

“Pues mira, yo diría que trae su camiseta bien puesta desde las dos películas anteriores y el especial y que ya le tocaba pues ser afortunada en el juego, desafortunarse y luego ser afortunada en el amor siempre bonita, tiene como hay mucho ‘charm’ para encantar al caballero”, señaló Rodríguez.