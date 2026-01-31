Macaulay Culkin, Eugene Levy y más rinden homenaje a Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años

La muerte de Catherine O'Hara a los 71 años provocó una avalancha de homenajes de sus compañeros de reparto y amigos a lo largo de las décadas. O'Hara, cuyas legendarias habilidades cómicas se mostraron en "Home Alone" ("Mi pobre angelito"), "Schitt's Creek", "Beetlejuice" y mucho más, falleció el viernes en Los Ángeles tras una breve enfermedad.

Macaulay Culkin

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te amo. Nos vemos luego" — el actor, quien interpretó al hijo de O'Hara en dos películas de "Home Alone", en Instagram.

Eugene Levy

"Las palabras parecen inadecuadas para expresar la pérdida que siento hoy. Tuve el honor de conocer y trabajar con la gran Catherine O'Hara durante más de cincuenta años. Desde nuestros comienzos en el escenario de Second City, hasta ‘SCTV’, las películas que hicimos con Chris Guest, y nuestros seis gloriosos años en Schitt's Creek, amé nuestra relación laboral, pero sobre todo nuestra amistad. Y la extrañaré. Mi corazón está con Bo, Matthew, Luke y toda la familia O'Hara" — el actor, en un comunicado.

Dan Levy

"Qué regalo haber podido bailar en el cálido resplandor de la brillantez de Catherine O'Hara durante todos esos años. Habiendo pasado más de cincuenta años colaborando con mi papá, Catherine era parte de la familia antes de que interpretara a mi familia. Es difícil imaginar un mundo sin ella. Guardaré como un tesoro cada recuerdo divertido que tuve la suerte de crear con ella" — el astro y cocreador de "Schitt's Creek", Dan Levy, en Instagram.

Meryl Streep

"Catherine O'Hara trajo amor y luz a nuestro mundo, a través de una compasión aguda para la colección de excéntricos que interpretó... una gran pérdida para su familia y amigos, y para el público que la consideraba amiga" — la actriz, quien coprotagonizó con O'Hara en "Heartburn" ("El difícil arte de amar"), en un comunicado.

Michael Keaton

"Nos conocemos desde antes del primer Beetlejuice. Ha sido mi esposa de mentira, mi enemiga de mentira y mi verdadera amiga en la vida real. Esto duele. La voy a extrañar" — el actor, en Instagram.

Seth Rogen

"Realmente no sé qué decir... Le dije a O'Hara cuando la conocí por primera vez que pensaba que era la persona más divertida que había tenido el placer de ver en pantalla. 'Home Alone' fue la película que me hizo querer hacer películas. Trabajar con ella fue un verdadero honor. Era hilarante, amable, intuitiva, generosa... me hizo querer que nuestro programa fuera lo suficientemente bueno como para ser digno de su presencia. Esto es devastador. Todos somos afortunados de haber vivido en un mundo con ella" — el creador y astro de "The Studio", en Instagram.

Andrea Martin

"Catherine. Ella es y siempre será la mejor. Es un honor haberla llamado mi amiga" — la actriz, miembro original del elenco de "SCTV", en un comunicado.

Mark Carney

"Durante más de cinco décadas de trabajo, Catherine se ganó su lugar en el canon de la comedia canadiense, desde ‘SCTV’ hasta 'Schitt's Creek'. Canadá ha perdido una leyenda. Mis condolencias para su familia, amigos y todos" — el primer ministro canadiense, en redes sociales.

Mike Myers

"Es un día muy triste para la comedia y para Canadá. Fue una de las más grandes artistas de comedia de la historia, una inspiración para millones y, sobre todo, una dama muy elegante" — el comediante, en un comunicado.

Pedro Pascal

"Oh, genial estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te mantendrá, siempre. Siempre" — el actor, quien trabajó con O'Hara en la segunda temporada de "The Last of Us", en Instagram.

Kevin Nealon

"Catherine O'Hara cambió cómo muchos de nosotros entendemos la comedia y la humanidad. Desde el caos y el corazón de 'Home Alone' hasta la inolvidable precisión de Moira Rose en 'Schitt's Creek', creó personajes que volveremos a ver una y otra vez" — el comediante y actor, en redes sociales.

Craig Mazin

"Creo que ella preferiría que sigamos riendo de alguna manera, o al menos que no lloremos. No es posible en este momento. Por brutal que esto se sienta para cualquiera que la conoció o trabajó con ella, sé que es mucho más doloroso para su esposo, hijos y familia cercana. Estoy pensando en ellos ahora también. Todo duele terriblemente. Adiós, leyenda... maravillosa, brillante, amable, hermosa ser humano. Tuvimos suerte de haberte tenido" — el productor ejecutivo de "The Last of Us", en Instagram.

Christopher Guest

"Estoy devastado. Hemos perdido a uno de las gigantes cómicas de nuestra era. Envío mi amor a su familia" — el actor y director, quien colaboró con O'Hara en cuatro películas, en un comunicado.

Sarah Polley

"Era la más amable y la más elegante. ¿Cómo pudo haber sido también la persona más divertida del mundo? Y estaba en su mejor momento. No habrá otra como ella" — la directora y actriz canadiense, en Instagram.

Ron Howard

"Esta es una noticia devastadora. Qué persona, artista y colaboradora tan maravillosa. Tuve la suerte de dirigir, producir y actuar en proyectos con ella y simplemente se volvía más brillante cada año. Mi corazón está con Bo y la familia" — el actor y director, en X.

Ike Barinholtz

"Nunca en un millón de años pensé que llegaría a trabajar con Catherine O'Hara, y mucho menos a ser amigo de ella. Tan profundamente triste que esté en otro lugar ahora, tan increíblemente agradecido de haber pasado el tiempo que pasé con ella. Gracias Catherine, te amo" — el actor, coprotagonista en "The Studio", en Instagram.

Rita Wilson

"Catherine O'Hara — una mujer que fue auténtica y real en todo lo que hizo. Se veía en su trabajo, si la conocías lo veías en su vida, y lo veías en su familia. Bo, Luke y Matthew, nuestras más profundas condolencias. Que Catherine descanse en paz. Que su memoria sea eterna" — la actriz, directora y productora, en Instagram.

Alec Baldwin

"Catherine O'Hara fue uno de los mayores talentos cómicos en el negocio del cine. Tenía una calidad que era toda suya, mis condolencias para Bo y su familia" — el actor, su coprotagonista en "Beetlejuice", en un comunicado.