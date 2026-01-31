La versión de ICE sobre fractura craneal de un hombre genera tensión en hospital de Minnesota

Las enfermeras de cuidados intensivos dudaron de inmediato de la palabra de los agentes federales de inmigración que llegaron a un hospital de Minneapolis con un migrante mexicano que presentaba fracturas en el rostro y el cráneo.

En un primer momento, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afirmaron que Alberto Castañeda Mondragón había intentado huir mientras estaba esposado y “se lanzó intencionalmente de cabeza contra una pared de ladrillos”, según los documentos judiciales presentados por un abogado que solicita su liberación.

Pero el personal del Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC, por sus siglas en inglés) determinó que eso no explicaba las fracturas y el sangrado cerebral del hombre de 31 años, dijeron tres enfermeras familiarizadas con el caso.

“Era de risa, si hubiera algo de lo que reírse”, comentó una de las enfermeras, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar la atención al paciente. “Era imposible que esta persona se hubiera lanzado de cabeza contra una pared”.

La explicación de ICE es un ejemplo de los recientes desencuentros entre los agentes de inmigración y el personal sanitario, que han contribuido a aumentar la tensión en los hospitales de Minneapolis. Los trabajadores del centro del condado de Hennepin sostienen que los agentes de ICE han inmovilizado a pacientes incumpliendo las normas del hospital y se han quedado con ellos durante días. Los agentes también han merodeado por el recinto y presionaroon a gente para que demuestre su ciudadanía.

Desde el inicio de la “Operación Metro Surge”, la campaña migratoria del presidente, Donald Trump, en Minnesota, los agentes de ICE se han convertido en una presencia tan constante en el hospital que la dirección ha emitido nuevos protocolos acerca de cómo se debe interactuar con ellos. Algunos trabajadores se quejan de que han sido intimidados hasta el punto de que evitan cruzarse con los agentes durante sus turnos y usan comunicaciones encriptadas para evitar cualquier espionaje electrónico.

Agentes federales han llevado a cabo operaciones similares en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades, donde los opositores han criticado lo que consideran tácticas excesivamente agresivas. No está claro cuántas personas han necesitado atención hospitalaria mientras estaban detenidas.

Lesiones que parecen no coincidir con relato de ICE

La AP entrevistó a un médico y cinco enfermeras que trabajan en HCMC, que hablaron sobre el caso de Castañeda Mondragón bajo condición de anonimato. La AP también consultó a un médico independiete, y todos señalaron que las lesiones no eran compatibles con una caída accidental o con un choque contra una pared.

La versión de ICE acerca de cómo se lastimó evolucionó durante el tiempo que los agentes federales estuvieron a su lado. Al menos uno de ellos dijo al personal sanitario que Castañeda Mondragón había recibido una paliza después de su arresto el 8 de enero cerca de un centro comercial en St. Paul, según los documentos judiciales y uno de los trabajadores del centro. La detención se produjo un día después del primero de dos tiroteos letales perpetrados por agentes migratorios en Minneapolis.

La situación llegó a un punto crítico cuando el ICE insistió en utilizar grilletes para sujetarlo por los tobillos a la cama, lo que provocó un acalorado enfrentamiento con el personal, de acuerdo con los registros judiciales y los empleados del hospital familiarizados con el incidente.

En ese momento, Castañeda Mondragón estaba tan desorientado que no sabía que año era y no podía recordar cómo se había lesionado, contó una de las enfermeras. Los agentes creyeron que estaba intentando escapar después de levantarse y dar unos pasos.

“Básicamente, tratamos de explicarle al ICE que así es como es alguien con una lesión cerebral traumática: impulsiva”, relató la enfermera. “No pensamos que estuviera intentando escapar por la puerta”.

Los guardas de seguridad acudieron al lugar, seguidos por el director general y el abogado del hospital, que se reunieron en el despacho de un médico para discutir las opciones para tratar con la agencia, agregó.

“Finalmente acordamos con ICE que un auxiliar de enfermería se sentaría con el paciente para evitar que se fuera”, dijo la enfermera. “Accedieron a quitarle los grilletes poco después”.

El Departamento de Seguridad Nacional, de quien depende ICE, no respondió a repetidas solicitudes de comentarios sobre las lesiones de Castañeda Mondragón. Un oficial de deportaciones evitó el tema en los documentos judiciales alegando que, durante el proceso de admisión en un centro de detención de ICE, se determinó que “tenía una lesión en la cabeza que requería tratamiento médico urgente”.

Gregorio Castañeda Mondragón apuntó que su hermano mayor es de Veracruz, México, y trabajaba como techador. Tiene una hija de 10 años que vive en su ciudad natal, a la que ayuda a mantener.

Según sus abogados, Alberto Castañeda Mondragón ingresó a Estados Unidos en 2022 con documentos de inmigración válidos. Los registros de Minnesota muestran que, un año más tarde, fundó una empresa llamada Castañeda Mondragón, con domicilio en St. Paul.

Al parecer, no tiene antecedentes penales. Ante un tribunal, los letrados afirmaron que su cliente había sido víctima de discriminación racial durante la redada y que los agentes determinaron, solo después de su arresto, que había excedido su visa.

“Era un hombre de piel morena, de habla hispana y latino, que se encontraba en un lugar que los agentes de inmigración decidieron inspeccionar arbitrariamente”, indicaron los abogados en un escrito para solicitar su puesta en libertad.

Horas después del arresto, presenta ocho fracturas en el cráneo

Castañeda Mondragón fue llevado inicialmente a un centro de procesamiento de ICE en las afueras de Minneapolis. Los registros judiciales incluyen una orden de detención firmada a su llegada por un agente de la agencia, no por un juez de inmigración.

Aproximadamente cuatro horas después de su arresto, fue llevado a la sala de urgencias de un hospital en los suburbios de Edina con hinchazón y hematomas alrededor de su ojo derecho y sangrado. Una tomografía computarizada reveló al menos ocho fracturas en el cráneo y hemorragias potencialmente letales en al menos cinco zonas de su cerebro, señalan los documentos judiciales. Luego fue trasladado al HCMC.

Castañeda Mondragón estaba consciente y hablaba, y le contó al personal que fue “arrastrado y maltratado por agentes federales”, aunque su estado se deterioró rápidamente, como recogen los registros.

La semana siguiente, en un documento judicial del 16 de enero, se describía su estado como mínimamente receptivo y comunicativo, desorientado y fuertemente sedado.

La AP compartió los detalles de las lesiones de Castañeda Mondragón con la doctora Lindsey C. Thomas, una patóloga forense certificada que trabajó como forense en Minnesota durante más de 30 años. Se mostró de acuerdo con la evaluación del personal del hospital.

“Estoy bastante segura de que una persona no puede sufrir este tipo de lesiones tan graves por chocar contra una pared”, manifestó Thomas, agregando que tendría que ver las tomografías para llegar a una conclusión más definitiva.

“Casi creo que no hay que ser médico para concluir que una persona no puede sufrir fracturas craneales en el lado derecho e izquierdo y de adelante hacia atrás corriendo contra una pared”, afirmó.

Agentes de ICE se quedan con detenidos hospitalizados durante días

Los agentes de ICE han entrado al hospital con detenidos gravemente heridos y se han quedado a su lado durante días, indicó el personal. La campaña migratoria ha inquietado a los empleados del centro, que relataron haber visto a los agentes merodeando por el recinto y pidiendo a pacientes y trabajadores pruebas de ciudadanía.

El personal del hospital dijo que se sentían incómodos con la presencia de agentes armados en los que no confiaban y que parecían no estar capacitados.

Las enfermeras entrevistadas por la AP afirmaron sentirse intimidadas por la presencia de ICE en la unidad de cuidados intensivos e incluso se les dijo que evitaran cierto baño para reducir los encuentros con las autoridades. El personal usa una aplicación de mensajería encriptada para comparar notas y compartir información por temor a que el gobierno pueda estar monitoreando sus comunicaciones, agregaron.

El hospital recordó a su plantel que los efectivos de ICE no pueden acceder a los pacientes o a información protegida sin una orden judicial.

“Los pacientes bajo custodia federal son, ante todo, pacientes”, escribieron los responsables del centro en el boletín que describe el nuevo protocolo. La política escrita del hospital también establece que no se deben usar grilletes u otros métodos de inmovilización a menos que sea médicamente necesario.

“Tenemos nuestras políticas, pero el personal de ICE, como oficiales federales, no las cumplen necesariamente, y eso genera tensión”, apuntó un médico que habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizado a manifestarse en nombre del hospital.

La portavoz del centro, Alisa Harris, declaró que los agentes de ICE “no han entrado en nuestras instalaciones buscando individuos”.

El sábado, más de dos semanas después del arresto de Castañeda Mondragón, un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos ordenó su liberación.

“Nos anima la orden del tribunal, que afirma que el estado de derecho se aplica a todas las personas, en todos los rincones de nuestro país, incluidos los agentes federales”, declaró Jeanette Boerner, directora de Servicios de Representación de Adultos del condado de Hennepin, que presentó la demanda en nombre de Castañeda Mondragón.

Para sorpresa de algunos que lo trataron, Castañeda Mondragón recibió el alta hospitalaria el martes. Una vocera del centro manifestó que no disponía de información sobre él.

El Departamento de Justicia presentó esta semana documentos judiciales que afirmaban que Castañeda Mondragón ya no está bajo su custodia. La fiscalía no respondió a un pedido de comentarios sobre las lesiones del hombre.

Castañeda Mondragón no tiene familia en Minnesota y sus compañeros de trabajo lo han acogido, contó su hermano. Sufre una pérdida de memoria significativa y tiene una larga recuperación por delante. No podrá trabajar en un futuro próximo y a sus amigos y familiares les preocupa pagar el precio de su atención médica.

“Aún no recuerda cosas que pasaron. Creo que (recuerda) el 20%”, explicó Gregorio Castañeda Mondragón, quien vive en México. “Es triste que en lugar de tener buenos recuerdos de Estados Unidos, te quedes con un mal sabor de boca sobre ese país porque los están tratando como animales”.

___

Mustian informó desde Nueva York y Biesecker informó desde Washington. Los reporteros de The Associated Press Steve Karnowski y Sarah Raza en Minneapolis; Valerie Gonzalez en McAllen, Texas, y Joshua Goodman en Miami contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.