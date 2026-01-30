Pharrell pide empatía a líderes de EEUU tras ser homenajeado en evento de Black Music Collective

En un evento previo a los Grammy que celebraba el poder cultural de la música negra, Pharrell Williams utilizó el escenario de la Academia de la Grabación para pedir una oración, no por él mismo, sino por los líderes de Estados Unidos.

"Quiero orar por los líderes de esta nación y por las fuerzas que están en el poder", dijo Williams la noche del jueves en el evento del Colectivo de Música Negra de la Academia de la Grabación en Los Ángeles, donde recibió el Premio Dr. Dre al Impacto Global.

"Rezo para que encuentren en sus corazones algo de empatía, algo de gracia y, lo más importante, algo de misericordia para estas personas que tal vez no nacieron en este país, pero lo aman igual", expresó.

Las palabras del ganador de 13 premios Grammy recibieron aplausos dentro del salón de baile del Fairmont Century Plaza, solo unos días antes de los premios Grammy del domingo.

"Confíen en mí", dijo, "no estarían aquí si no nos creyeran cuando seguimos diciendo que esta es la mejor nación del planeta. Así que, por favor... empatía, gracia y misericordia".

Williams fue uno de los tres homenajeados en el cuarto evento anual, que celebra a artistas cuya influencia se extiende mucho más allá de la música.

La figura del R&B Brandy y el pionero del gospel Kirk Franklin recibieron cada uno el Premio Icono de la Música Negra.

Justin Timberlake presentó el premio a Williams después de interpretar un popurrí de canciones que crearon juntos, incluyendo "Rock Your Body" y "Happy". Antes de entregarle el trofeo, Timberlake elogió a su colaborador de larga data como "único en su clase", añadiendo: "Eres uno de mis humanos favoritos, hermano. Estoy tan honrado de estar aquí".

Tyler, the Creator ofreció uno de los tributos más emotivos de la noche, acreditando a Williams por abrir puertas a lo largo de su carrera.

"Por cada puerta por la que entra, regresa, toma a la gente y les da la llave", dijo Tyler. "Has sido, eres y siempre serás mi Estrella del Norte".

Dr. Dre, por quien se nombra el premio, destacó el impacto de Williams en la música, la moda, la filantropía y el emprendimiento. Dijo que Williams ha utilizado consistentemente obra y cultura para abogar por el cambio social.

"Por esto, estoy tan orgulloso de tener mi nombre en un premio que ahora comparte con él", manifestó Dr. Dre.

En sus propias palabras, Williams describió la música como "la llave maestra" que abrió oportunidades a lo largo de su vida.

"Una buena llave maestra abre todas las puertas, no solo las exclusivas", dijo. "La música abrió las puertas a las cosas que más importan en mi vida".

Brandy fue reconocida con interpretaciones de sus canciones por Coco Jones, FLO y Kehlani. Se mostró visiblemente emocionada después de subir al escenario y cantar "Almost Doesn’t Count".

"Nunca imaginé que mi nombre y la palabra 'icono' se fusionarían", expresó. "Soy humildemente solo un vehículo elegido para usar el don de inspirar, tocar y cambiar una vida".

Franklin, presentado como "el rey del gospel urbano", fue honrado tras las actuaciones de John Legend, quien cantó "He’s Able", junto con Lecrae, PJ Morton y Tamela Mann.

El ganador de 20 premios Grammy reflexionó sobre su crianza, como ser adoptado, experimentar la falta de hogar y dormir en su coche, y cómo la fe moldeó su camino.

"Aprendí desde temprano sobre una relación personal con Jesucristo y nunca quise tener miedo de decir ese nombre", dijo Franklin. "Duele cuando veo que la fe en la que realmente creo es tan divisiva y no es un mensaje de amor".

Agregó: "Cuando todo esto se desvanezca y pase, quiero ser conocido por cómo amo a las personas".

La noche también ofreció un momento sorpresa cuando el director general de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr., presentó a Eve con un Grammy largamente esperado por sus contribuciones al éxito de la década del 2000 The Roots, "You Got Me". Aunque Eve rapeó en la canción, no fue acreditada cuando la pista ganó el premio a la mejor interpretación de rap por un dúo o grupo hace más de dos décadas.

"Para corregirlo", dijo Mason al público, "la Academia de la Grabación está aquí para ofrecer un respeto y reconocimiento muy merecidos".

Una emocionada Eve aceptó el premio con una ovación de pie. "Esto es realmente para la pequeña Eve de Filadelfia", dijo. "Lo que es tuyo nunca puede escapar de ti".

Desde su lanzamiento, el Colectivo de Música Negra ha trabajado para defender a los creadores y líderes negros de la industria, entre los reconocidos anteriores destacan Alicia Keys, JAY-Z, Missy Elliott, John Legend y Mariah Carey. El grupo también apoya becas e iniciativas destinadas a cultivar la próxima generación de líderes de la música negra.

Pero en medio de los homenajes y actuaciones, la oración de Williams permaneció en la sala. Fue un recordatorio de que, para él, el impacto es tanto global como profundamente personal.

"El impacto viene en muchas formas", dijo. "A veces global, a veces local, a veces cultural y a veces profundamente personal".