Los trolls se ponen a cubierto en la 1ª muestra de un artista danés del reciclaje en un museo

Durante más de una década, el artista danés del reciclaje Thomas Dambo ha esparcido esculturas de trolls de madera por todo el mundo. Ha creado casi 200 en 19 países.

Ahora, el poeta y exartista de hip-hop saca del frío una colección de creaciones inspiradas en los cuentos de hadas en su primera exposición en un museo.

“El hombre de la basura”, en el Museo de Arte Contemporáneo Arken, a las afueras de Copenhague, cuenta la historia de un grupo de trolls traviesos que se mudan en secreto al museo, se apoderan de él y lo rediseñan.

“Construyen y dejan un humano gigante hecho de basura (…) como una lección para que los humanos se comporten mejor y no tiren su basura donde viven los demás", explicó Dambo en su estudio cerca de la capital danesa.

El artista, de 46 años, empezó a popularizar sus trolls en 2014, cuando construyó dos esculturas para un festival de música danés.

Dos años después, escondió seis trolls gigantes en zonas boscosas alrededor de Copenhague. El proyecto se volvió viral y atrajo a millones de espectadores en internet.

“Pensé: si cuento una historia que los combine a todos, entonces, cuando lleve 10 años haciendo esto, probablemente habré hecho más de 100 esculturas y… habré convertido el mundo en mi escenario”, comentó.

Doce años después, Dambo tiene casi 200. El artista y su equipo construyen unos 25 trolls nuevos al año. “Long Leif”, el más alto, con 13 metros (43 pies) de altura, está en Detroit Lakes, Minnesota.

Por lo general, la obra de Dambo es tanto una búsqueda del tesoro como una exposición. Sus creaciones de cuento de hadas están escondidas en bosques, montañas, selvas y praderas de todo el mundo, y pueden encontrarse usando un “Mapa de Trolls” online.

Está “Little Lisa”, oculta en un bosque alemán, y “Happy Kim”, recostado en un jardín botánico de Corea del Sur.

Los niños trepan y los adultos se quedan boquiabiertos cuando encuentran a los trolls. Dambo calcula que unos 5 millones de personas visitan sus obras cada año.

“Las esculturas hacen que la gente salga a vivir experiencias que, de otro modo, habrían sido demasiado perezosos o quizá no lo bastante creativos como para vivirlas", manifestó. “Mis trolls llevan a la gente a todos estos pequeños rincones del mundo”.

Cada uno de los trolls de Dambo tiene un nombre y un diseño únicos. En la exposición de Arken, que se inaugura el domingo y se podrá visitar hasta el 29 de noviembre, sus nuevas obras se basan en amigos que tuvo durante su infancia.

“Tienen personalidades de un grupo de chicos al final de su adolescencia y principio de la veintena que están causando estragos, y el tipo de pandilla que entraría a un museo y lo llenaría de basura”, apuntó.

Los trolls aparecen a menudo en el folclore escandinavo, pero Dambo dijo que eligió estas criaturas míticas como un vehículo para transmitir mensajes sobre los residuos y el reciclaje.

Las esculturas del artista del reciclaje están hechas casi por completo de desechos y materiales descartados, como palés de madera, muebles viejos y barriles de whisky.

Una exposición en un museo significa que puede experimentar con materiales que no sobrevivirían al aire libre, incluidos aparatos electrónicos desechados, cartón y ropa, mucha ropa, dijo.

En un rincón, un troll llamado “Dyna Dee” dormita sobre un montón de 6 metros (casi 20 pies) de ropa usada, procedente de una organización local de reciclaje.

Dambo espera que los visitantes salgan del museo con ganas de comprar menos.

“En realidad no se trata de reciclar, se trata de que probablemente ya tienes suficiente ropa en tu armario como para vestirte el resto de tu vida”, afirmó. “Este no es mi proyecto de reciclaje, este es mi proyecto de dejar de comprar cosas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.