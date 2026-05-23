Fotos de protestas masivas y bloqueos viales que asfixian la capital de Bolivia

Las protestas y los bloqueos encabezados por mineros y sindicatos han paralizado la capital política de Bolivia, La Paz, aumentando la presión sobre el presidente, Rodrigo Paz, apenas seis meses después de asumir el cargo.

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.