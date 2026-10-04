Lista de ganadores de la 68a edición del Premio Ariel

Lista de ganadores de la 68a entrega anual del Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas el sábado en la Ciudad de México.

— Película: “En el camino”

— Dirección (empate): David Pablos, “En el camino”; Pablo Pérez Lombardini “La reserva”.

— Actor: Osvaldo Sánchez, “En el camino”.

— Actriz: Diana Sedano “Juana”.

— Coactuación masculina: Mariano López Sosa, “En el camino”.

— Coactuación femenina: Ángeles Cruz, “Las locuras”.

— Revelación actoral: Victor Miguel Prieto Simental, “En el camino”.

— Guion original: “O último azul”.

— Guion adaptado: “Mujeres del alba”.

— Fotografía: “En el camino”.

— Edición: “O último azul”.

— Sonido: “Autos, mota y rocanrol”.

— Música original: “La reserva”.

— Diseño de arte: “Autos, mota y rocanrol”.

— Vestuario: “Autos, mota y rocanrol”.

— Maquillaje: “Autos, mota y rocanrol”.

— Efectos visuales (empate): “Un cuento de pescadores”; “Autos, mota y rocanrol”.

— Efectos especiales: “Contraataque”.

— Ópera prima: "La reserva"

— Largometraje documental: “La libertad de Fierro”.

— Cortometraje documental: “Las voces del despeñadero”.

— Cortometraje de ficción: “Azul”.

— Cortometraje de animación (empate): “Desdoblándome”; “Teatro Secreto”.

— Largometraje animación: “Soy Frankelda”.

— Película iberoamericana: “Un poeta”, Colombia.

—Ariel de Oro: Rosita Arenas; Demetrio Bilbatúa.

— Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico: Óscar Menéndez.