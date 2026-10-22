Cuarón admite deuda con la cultura francesa al recibir medalla de la Orden de las Artes y las Letras

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón reconoció su deuda con la cultura francesa al recibir el miércoles la medalla de Officier (oficial) de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

La embajadora francesa en México, Delphine Borione, otorgó el honor a Cuarón en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia y destacó sus contribuciones al cine contemporáneo, así como su manera tan peculiar de retratar la cultura mexicana en filmes como “Y tu mamá también” y “Roma”.

“Por su contribución extraordinaria al cine contemporáneo, por la libertad y la singularidad de su mirada. Por su capacidad de reinventarse sin dejar nunca de ser usted mismo. Por haber llevado la cultura y la sensibilidad mexicana a públicos de todo el mundo”, dijo Borione al presentar el premio a Cuarón. “Y por los vínculos que a lo largo de su trayectoria ha tenido con Francia”.

La embajadora destacó que la Orden de las Artes y las Letras distingue a quienes mediante su creación contribuyen de manera excepcional al enriquecimiento de las artes y al diálogo entre las culturas.

“Su trayectoria, querido Alfonso Cuarón, encarna plenamente ese espíritu”, señaló.

En su discurso de agradecimiento, el director galardonado con el Oscar nacido en la Ciudad de México en 1961, destacó a los cineastas, músicos, autores y corrientes artísticas de Francia que han influido en su carrera, como la Nouvelle Vague, Baudelaire, François Couperin y Raymond Radiguet.

“Nunca esperé este reconocimiento”, dijo Cuarón. “Me ha hecho cobrar conciencia, con cierta perplejidad, de la enorme deuda que tengo con Francia, o mejor dicho, con mis raíces francesas. No son raíces genéticas, sino culturales. Y las comparto con muchos mexicanos, porque la cultura francesa fue decisiva en la configuración de la identidad del México moderno”.

Cuarón también incluyó en su discurso una mención a las protestas de jóvenes por una mejor educación en Francia que han desencadenado disturbios y toques de queda.

“La juventud francesa ha alzado la voz contra la noción de vivir en el mejor de los mundos posibles de Pangloss para exigir un cambio”, dijo. “Espero que sus voces sean escuchadas y no sean secuestradas por los oportunismos... Estamos quizá aquí ante el fin de una época, pero también estoy seguro, ante el comienzo de una renovación”.

Durante la ceremonia, Cuarón estuvo acompañado por su hijo Jonás Cuarón y por su hermano Carlos Cuarón, ambos cineastas como él.

En su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia, Cuarón fue reconocido la víspera con la Medalla Filmoteca UNAM por sus contribuciones al cine.