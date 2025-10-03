Las letras de "The Life a Showgirl" de Taylor Swift, una guía de sus referencias

El telón se ha levantado. Las luces del escenario están encendidas. Es hora de “The Life of a Showgirl”

Para el público más dedicado de Taylor Swift, un nuevo álbum significa nuevas oportunidades para descifrar los huevos de Pascua en sus letras y videos musicales. El 12º álbum de estudio de la superestrella del pop no carece de pistas ingeniosas y referencias a su vida pública y discografía. Muchas son opacas, revelando lo suficiente como para inspirar toda una serie de teorías de los fans. Otras son concretas: nombres y lugares explícitos que vale la pena explorar. A continuación, encontrarás una guía de sus referencias y cómo se relacionan con Swift.

¡Sigue leyendo y feliz escucha!

“Elizabeth Taylor”

Letra: “That view of Portofino was on my mind / When you called me at the Plaza Athénée” (Esa vista de Portofino estaba en mi mente / Cuando me llamaste en el Plaza Athénée)

Significado: Cuando Swift anunció su nuevo álbum, lo hizo con la introducción de un tono que llama Portofino Orange Glitter después de lucir el color en el escenario durante la última parte de su Eras Tour. “Simplemente siempre me ha gustado”, dijo sobre el tono durante su primera aparición en “New Heights”, el popular podcast típicamente centrado en el fútbol, presentado por su prometido Travis Kelce y su hermano, Jason Kelce. “Se siente como energéticamente cómo ha sido mi vida. Y este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena en mi vida interior durante esta gira”. Ella y su amado Kelce fueron vistos el año pasado en el Lago de Como, Italia, pero no está claro si pasaron tiempo en el cercano Portofino. Además, la versión estándar de su álbum está disponible en “vinilo naranja Portofino con sudor y perfume de vainilla”. En cuanto al Plaza Athénée, es un hotel de lujo en París.

Letra: “Be my NY when Hollywood hates me” (Sé mi NY cuando Hollywood me odia)

Significado: Ambas ubicaciones aparecen en las composiciones de Swift. Entre ellas: “Welcome to New York” del álbum “1989″ de 2014 y “White Horse” de “Fearless” de 2008. También posee propiedades en ambas ubicaciones.

Letra: “Babe, I would trade the Cartier for someone to trust … just kidding” (Cariño, cambiaría el Cartier por alguien en quien confiar... es broma)

Significado: En agosto de este año, Swift anunció su compromiso con Kelce al publicar un carrusel de imágenes en Instagram. Los fanáticos con ojo de águila notaron que el anillo no era la única joya que estaba mostrando. También llevaba un reloj Cartier.

Letra: “We hit the best booth at Musso & Frank’s” (Conseguimos la mejor mesa en Musso & Frank’s)

Significado: Desde su apertura en 1919, Musso & Frank Grill ha sido un lugar popular para las celebridades en Los Ángeles, encarnando el tipo de glamour de Hollywood de la vieja escuela que inspiró el arte de “The Life of a Showgirl”.

Letra: “All my white diamonds and lovers are forever” (Todos mis diamantes blancos y amantes son para siempre)

Significado: La canción se titula “Elizabeth Taylor” en honor a la clásica estrella de Hollywood que, en 1991, creó su propio perfume llamado “White Diamonds”.

“Ruin the Friendship”

Letra: “You drive, 85 / Gallatin Road and the lakeside beach” (Conduces, 85 / Gallatin Road y la playa del lago)

Significado: Hay varias Gallatin Roads en Estados Unidos, pero dadas las otras letras de la canción, esta probablemente se refiere a una calle en Hendersonville, Tennessee, un suburbio de Nashville, donde Swift pasó su adolescencia.

Letra: “But as the 50 Cent song played” (Pero mientras sonaba la canción de 50 Cent)

Significado: Una referencia a 50 Cent implica aún más que esta canción está arraigada en los años de adolescencia de Swift en los 2000, cuando el rapero estaba en el apogeo de su popularidad. La canción también menciona “prom” (baile de graduación) y “second period” (segundo período), lo que típicamente se asocia con la escuela secundaria.

Letra: “When I left school, I lost track of you / Abigail called me with the bad news / Goodbye” (Cuando dejé la escuela, perdí el contacto contigo / Abigail me llamó con las malas noticias / Adiós)

Significado: Abigail se refiere a la mejor amiga de Swift, Abigail Anderson, con quien asistió a la Hendersonville High School. Esta es la segunda vez que Abigail es mencionada en la discografía de Swift: la primera es la evocadora “Fifteen” de “Fearless”.

“Wood”

Letra: “Redwood tree / It ain’t hard to see” (Árbol de secuoya / No es difícil de ver)

Significado: En octubre de 2023, Swift y Kelce hicieron una aparición sorpresa en “Saturday Night Live” para un episodio de estreno de temporada que contó con el anfitrión Pete Davidson y la intérprete musical/amiga de Swift, Ice Spice. Después, el miembro del elenco de “SNL” Bowen Yang describió a la pareja como las “personas más altas del mundo” en el podcast “Las Culturistas” que co-presenta con el comediante Matt Rogers. “Los veo juntos, y digo, ‘Estoy en el Bosque de Secuoyas’”. De ahí, ”Árbol de secuoya”.

Letra: “New Heights of manhood” (Nuevas alturas de hombría)

Significado: “New Heights” es una referencia directa al podcast de los Kelce del mismo nombre.

“Honey”

Letra: “Summertime spritz, pink skies” (Spritz de verano, cielos rosados)

Significado: Las variantes físicas del álbum han sido una gran parte del lanzamiento de “The Life of a Showgirl” de Swift, y de alguna manera, aparecen en las letras de “Honey”. El color de su lanzamiento exclusivo en vinilo con Target, la edición “The Crowd Is Your King”, se describió en línea como “brillo rosado de spritz de verano”.

Letra: “Wintergreen kiss, all mine” (Beso de menta, todo mío)

Significado: Este verso se relaciona con otra de sus variantes: “The Shiny Bug Collection”, que está disponible en “vinilo marmoleado de brillo violeta” y más relevantemente, “vinilo marmoleado de menta y ónix”. (“Violet” se menciona en “Elizabeth Taylor”, al igual que “onyx” en “Opalite”).