Fans mexicanos celebran el lanzamiento de “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift

Una cuenta regresiva, gritos de emoción y una lectura meticulosa de cada una de las letras marcaron el lanzamiento de “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift el jueves por la noche en la Ciudad de México.

Los “swifties” mexicanos se reunieron en sitios como restaurantes para ser los primeros en disfrutar del 12º álbum de estudio de la cantautora estadounidense y horas más tarde planeaban continuar con la fiesta en las salas de cine con las funciones especiales de “The Official Release Party of a Showgirl”, para muchas de las cuales se estaban agotando los boletos.

“Otra cosa por la que voy a tener que competir”, dijo Jacqueline Vargas, médico residente de 29 años, en curso de obtener su especialidad de anestesiología.

Vargas se encontraba en una fiesta el jueves por la noche y había ganado el tercer lugar de una trivia de Swift a quien escucha desde 2009 y a la que pudo ver en uno de sus conciertos en México el año pasado.

La joven señaló que lo que más le gusta de Taylor, a quien escucha diariamente, es la forma en la que escribe pues explica muy bien “la experiencia femenina”.

Esperaba que “The Life of a Showgirl” fuera un álbum con más pop y como muchos fans estaba a la expectativa de saber qué pasará ahora que Swift está por convertirse en una mujer casada tras su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

“La verdad es que estoy nerviosa porque no sé qué esperar de este álbum”, señaló. “Tengo fe porque cuando sacó el ‘Lover’ dijo que ella pensaba que como estaba muy enamorada, pensaba que a lo mejor ya no iba a poder escribir canciones de break up (ruptura) y pues sí, escribió ‘Death By A Thousand Cuts’ que es una canción súper de break up, muy dolorosa, entonces yo creo que su creatividad no se va a ir, pero sí se va a enfocar como en otras cosas”.

En otra mesa, en la misma fiesta, se encontraba Brenda Martínez, de 32 años, empleada de una aerolínea, quien iba con un vestido de lentejuelas naranja.

“Es nuestra reina, verdaderamente nuestra reina”, dijo sobre el impacto que ha tenido en su generación Swift. “Sus experiencias son experiencias que vivimos las personas que tendemos a romantizar las situaciones de la vida. Y eso es algo con lo cual yo me relaciono mucho”.

La primera canción que le llamó la atención de Swift fue “You Belong With Me”, cuando tenía unos 13 años y ella misma se imaginaba una historia de amor con su vecino, como en el famoso video de la canción.

Martínez, quien también escucha a Swift todos los días, fue al primer concierto que dio la artista en México el año pasado, pero también ha seguido su pista por otras partes del mundo. La fue a ver en Chicago, Vancouver y Madrid.

“Literal, yo viajé por el mundo en busca de esta mujer”, señaló.

Esta era su primera experiencia escuchando un álbum en su lanzamiento con otros swifties, o fans de la artista. Para el viernes también pensaba ir a la fiesta oficial en el cine.

“Ya tenemos todo listo para mañana”, dijo.

José María Bastida, poeta y escritor de 32 años, era uno de los mejores vestidos de la fiesta del jueves, llevaba un chaleco de lentejuelas naranja y un sombrero de copa. Era también su primera fiesta de lanzamiento de álbum de Swift y estaba seguro de que sería un disco especial.

“No habíamos visto esa faceta como más sexy de Taylor”, apuntó. “Yo creo que por el momento en el que está, muy contenta, muy plena, está experimentando justamente con la seguridad que le representa todo el hecho de haber sido tan exitosa y justamente ahorita estar con una pareja, que es lo que siempre ha querido”.

Bastida escucha a Swift a diario, dijo que le gusta mucho el metal, pero la forma de escribir de Swift y los sentimientos que evoca lo cautivaron. La vio en concierto en México en 2024 y aprendió a tocar algunas de sus canciones en el piano. También la acreditó por haberlo hecho retomar la literatura.

“Justo me orilló a volver a escribir porque lo había dejado de hacer mucho tiempo”, dijo. Ella “se adapta bastante para poder escribir y te transmite algo con metáforas que son muy entendibles para el público en general”.

Su álbum favorito de Swift es “The Tortured Poets Department”.