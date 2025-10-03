Trump fija el domingo como plazo para que Hamás acepte acuerdo para terminar guerra en Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Hamás debe aceptar un acuerdo de paz propuesto para Gaza antes de las 6:00 de la tarde del domingo, hora del este de Estados Unidos, y amenazó con más ataques contra el grupo si no lo hace.

"Se debe llegar a un acuerdo con Hamás el domingo por la noche a las SEIS (6) de la tarde, hora de Washington, D.C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un INFIERNO como nunca antes se ha visto contra Hamás. HABRÁ PAZ EN EL Oriente Medio DE UNA FORMA U OTRA", escribió Trump el viernes en las redes sociales.

El presidente republicano presentó el plan junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a principios de esta semana.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.