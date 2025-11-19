Labubu y "KPop Demon Hunters" brillarán en el desfile de Acción de Gracias de Macy's

Dos cosas que causaron un gran impacto cultural este año — Labubu y “KPop Demon Hunters” — llenarán el cielo y las calles de Nueva York cuando comience el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's este año.

El desfile del 27 de noviembre comienza, llueva o truene, en el Upper West Side de Manhattan y termina en la tienda principal de Macy's en Herald Square en la Calle 34, que sirve como escenario y telón de fondo para las actuaciones. Contará con 34 globos, cuatro mini-globos, 28 carrozas, 33 grupos de payasos y 11 bandas de música, todos abriendo paso para Santa Claus.

A continuación, información clave sobre el desfile y cómo verlo.

¿A qué hora comienza el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's?

Comienza a las 8:30 de la mañana hora del Este (0100 GMT) y se transmite a esa hora en todas las zonas horarias de Estados Unidos.

¿En qué canal se transmite el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's?

Estará en NBC, disponible con una antena o a través de proveedores de cable y satélite.

¿Qué pasa si quiero verlo en streaming?

Para los que no tienen cable, el desfile se transmitirá simultáneamente en la plataforma de streaming Peacock y una retransmisión comenzará a las 2:00 p.m. EST/PST. También habrá una transmisión simultánea en español en Telemundo.

El año pasado, más de 31 millones de personas sintonizaron NBC y Peacock, un aumento del 10% respecto al año anterior, marcando la mayor audiencia de la historia para el desfile.

¿Cómo estará el clima?

Weather Channel predice una máxima de 52 °F (11 °C) y un día parcialmente nublado, con vientos de hasta 10 mph (16 kmph). AccuWeather también predice 52 grados con intervalos de nubes y sol, una lluvia pasajera y vientos de seis mph. La ley de la ciudad de Nueva York prohíbe a Macy's volar los globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan las 23 mph o las ráfagas de viento superan las 35 mph.

¿Quiénes son algunas de las estrellas que actuarán?

La estrella de “Wicked” Cynthia Erivo dará inicio a un espectáculo estelar. Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo de chicas ficticio en el corazón del éxito de Netflix “KPop Demon Hunters”, se presentarán junto a Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton y Teyana. Un grupo ecléctico de estrellas — desde la bailarina de ballet Tiler Peck hasta el presentador de “Hot Ones” de YouTube, Sean Evans — se unirá al inicio anual de las festividades.

Broadway estará representado por miembros del elenco de “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”, mientras que las Rockettes de Radio City estarán presentes junto a algunos atletas destacados — el tres veces campeón nacional de patinaje artístico de Estados Unidos Ilia Malinin y el paralímpico estadounidense Jack Wallace. Alumnos y estudiantes de la Escuela Secundaria LaGuardia en la ciudad de Nueva York — la escuela presentada en la película y serie de televisión “Fame” — ayudarán a celebrar el 50 aniversario de “A Chorus Line”.

Otros presentes serán Jewel, Debbie Gibson, Drew Baldridge, Matteo Bocelli, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Meg Donnelly, Christopher Jackson, Darlene Love, Roman Mejia, Taylor Momsen, Calum Scott, Shaggy, Lauren Spencer Smith y Luísa Sonza.

¿Quién presentará el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's?

Para aquellos que lo vean en televisión o computadoras, el trío de presentadores veteranos — Savannah Guthrie y Al Roker de “Today” y su excolega Hoda Kotb. En Telemundo, los presentadores serán Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

¿Cuáles son los nuevos globos?

Este año, debutarán cuatro nuevos globos de personajes destacados, incluyendo a Buzz Lightyear, Pac-Man, Mario de Super Mario Bros. y un globo de carroza de cebolla de 32 pies de altura (9,8 metros) con ocho personajes del mundo de “Shrek”. “KPop Demon Hunters” también estará representado en el cielo con los personajes Derpy Tiger y Sussie.

¿Qué hay de las nuevas carrozas?

Varias carrozas nuevas debutarán este año, incluyendo la primera carroza de Pop Mart, con Labubu, Skullpanda, Peach Riot, Dimoo, Molly, Duckoo y Mokoko. También habrá carrozas de Holland America Line, Lego, chocolates Lindt, “Stranger Things” con miembros de Foreigner, y un grupo de ovejas caprichosas tratando de dormir cortesía de Serta. El snack en forma de pez Goldfish regresa al desfile con una pequeña carroza que mide solo 14 galletas Goldfish de largo.

¿Está representado tu estado por alguna de las bandas?

Las bandas de música provendrán de Carolina del Sur, California, Texas, Arizona, Nuevo Hampshire, Misisipi, Alabama, Pensilvania y Santiago, Panamá. La banda de música del Departamento de Policía de Nueva York también se unirá. También habrá bailarines y animadoras de Spirit of America Dance y Spirit of America Cheer.

