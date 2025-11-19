Mamdani dice que jefa policial Tisch se quedará en el cargo

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la actual comisionada de policía de la ciudad permanecerá en el cargo el miércoles.

Mamdani expresó que Jessica Tisch ha erradicado la corrupción en los niveles superiores del departamento y "ha liderado un enfoque en todo el departamento hacia la rendición de cuentas y la transparencia, al tiempo que ha logrado reducciones históricas en el crimen violento".

Tisch ha estado al frente del departamento de policía más grande del país desde noviembre de 2024.

Su decisión de continuar probablemente proporcionará cierto nivel de tranquilidad a los líderes empresariales de la ciudad y a otros que temían que la dura retórica pasada de Mamdani sobre el departamento durante las protestas de Black Lives Matter se tradujera en cambios radicales en la policía.

