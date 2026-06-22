La policía australiana descubre 3 toneladas de cocaína

La policía encontró 2,7 toneladas de cocaína en una propiedad en las afueras de Sydney, en la mayor incautación de esta droga registrada en Australia, informaron funcionarios el lunes.

La Fuerza de Tarea Conjunta de Queensland contra el Crimen Organizado indicó en un comunicado que la droga fue hallada el 19 de junio en recipientes de plástico enterrados en búnkeres subterráneos ocultos bajo tres contenedores de envío en una propiedad semirrural del suburbio de Londonderry, en el extremo occidental de Sydney.

Los contenedores tenían pisos falsos que permitían acceder a la cocaína, cuyo valor en la calle la policía estima en 816 millones de dólares australianos (572 millones de dólares). Dos residentes de Sydney, hombres de 21 y 25 años, fueron arrestados en la propiedad y acusados de poseer una cantidad comercial de una droga ilícita. Enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.

El anterior récord de incautación de cocaína en Australia fue de 2,34 toneladas, decomisadas en 2024 en un barco pesquero cerca de K’gari, antes conocida como isla Fraser, frente a la costa del estado de Queensland.

La policía señaló que la cocaína encontrada en Sydney, capital del estado de Nueva Gales del Sur y la ciudad más poblada de Australia, llegó en barco a Midge Point, en los trópicos de Queensland, una zona poco poblada. Según las autoridades, un grupo de crimen organizado de Sydney transportó la droga por carretera hasta la ciudad, a una distancia de 1.800 kilómetros (1.100 millas), indicó la policía.

La policía añadió que sospecha que el cargamento fue desembarcado desde el mismo buque nodriza que los 178 kilogramos (392 libras) de cocaína incautados previamente en Queensland. Seis personas han sido acusadas por esa cocaína y por 142 kilogramos (313 libras) de metanfetamina que también se encontraron durante la investigación.

Sospechan que el buque nodriza es el MV Wealth, un carguero con bandera de Belice que ha sido incautado por las autoridades en Islas Salomón bajo sospecha de participación en crimen organizado transnacional.

El archipiélago de Islas Salomón están 2.000 kilómetros (1.200 millas) al noreste de Queensland.

El comandante de la Policía Federal Australiana, Stephen Jay, afirmó que los grupos de crimen organizado apuntan cada vez más a los 13.000 kilómetros (8.000 millas) de costa de Queensland para introducir drogas de contrabando.

Los australianos pagan algunos de los precios más altos del mundo por la cocaína, lo que convierte a Australia en un mercado lucrativo para los narcotraficantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.