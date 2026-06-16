McDonald's vuelve a servir pastel de manzana frito por el 250 cumpleaños de EEUU

McDonald’s está preparando algunas tartas de manzana para celebrar los 250 años de Estados Unidos.

La empresa informó el martes que traerá de vuelta los pays fritos de manzana por primera vez en más de tres décadas. Estarán disponibles por tiempo limitado en la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos a partir del 23 de junio.

McDonald’s es una de varias cadenas de comida rápida que están ofreciendo productos por el semiquincentenario. Burger King presentó recientemente su Firecracker Cookie Pay, que tiene una base de galleta de azúcar y chispas en forma de estrella en rojo, blanco y azul. Sonic ofrece un granizado flotante rojo, blanco y azul por 2,50 dólares. Hardee’s tiene un Star-Spangled Biscuit helado con chispas rojas y azules.

A continuación, un vistazo a los pays fritos de manzana de McDonald’s en cifras:

— 1968: McDonald’s presenta el pay frito de manzana y la hamburguesa Big Mac. Litton Cochran, dueño de una franquicia McDonald’s en Tennessee, ideó la tarta de forma rectangular, que se servía en una funda de cartón. Este fue un año trascendental que incluyó los asesinatos de Martin Luther King Jr. en Memphis y Robert F. Kennedy en Los Ángeles, protestas contra la guerra de Vietnam y la firma de una ley federal que prohibía la discriminación en la vivienda.

— 1992: McDonald’s sustituye el pay de manzana frito por una versión horneada en la mayor parte de Estados Unidos, en respuesta a la creciente conciencia de los consumidores sobre el consumo de grasas y colesterol. El Departamento de Agricultura publica por primera vez su pirámide guía de alimentos. El pay de manzana frito sigue figurando en los menús de McDonald’s en algunos otros países, entre ellos México, Australia y China.

— 230: Número de calorías del pay de manzana horneado de McDonald’s. Eso es 10 calorías más que la versión frita, según el sitio web de la empresa. Una taza de lentejas hervidas, una barra individual de Snickers con almendras y un Frappucino de café tamaño grande de Starbucks tienen la misma cantidad de calorías, de acuerdo con información nutricional disponible públicamente.

— 130: Número de miembros del grupo de Facebook “Bring Back the Original McDonald’s Fried Apple Pay” (“Regresen el original pay frito de manzana de McDonald’s”).

— 170 millones: Número de manzanas cultivadas en Estados Unidos que, según McDonald’s, sirve cada año en sus tiendas en el país.

— 35: Altura, en pies (10 metros), de un pay de manzana frito gigante que McDonald’s está instalando en la Ruta 66 en Joliet, Illinois, cerca de la sede de McDonald’s en Chicago. Eso equivale aproximadamente a la altura de una casa de tres pisos y de algunas especies de palmeras. El pay gigante permanecerá ahí hasta el 4 de julio, indicó la empresa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.