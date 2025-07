Julia Whelan ha narrado 600 audiolibros y sigue sumando. ¿Por qué no se le paga como tal?

Es probable que hayas escuchado la voz de Julia Whelan. Es la narradora galardonada detrás de más de 600 audiolibros de una larga lista de autores superventas, incluidos Taylor Jenkins Reid, Emily Henry, Michael Crichton, V.E. Schwab y Kristin Hannah. También ha narrado artículos de larga duración para The New Yorker, The Atlantic y Vanity Fair.

Es posible que también hayas leído sus propios escritos. La primera novela de Whelan, "My Oxford Year" de 2018, ha sido adaptada a una película de Netflix, que se estrena el viernes, protagonizada por Sofia Carson. La historia en realidad comenzó como un guion de Allison Burnett y había estado en desarrollo durante años. Whelan fue incorporada para ayudar con el guion porque había estudiado en el extranjero en Oxford durante su tercer año de universidad. Luego, los productores le preguntaron si pensaba que sería un buen libro.

“Yo estaba como, 'Nada ha querido ser un libro más que esto. Por favor, déjenme hacerlo'”, recuerda. Terminó siendo un éxito de ventas internacional. Su segunda novela, "Thank You For Listening" de 2022, fue elogiada por la crítica. ("Thank You For Listening" trata sobre un ex actor convertido en narrador de audiolibros que se enamora de otro narrador de audiolibros).

Incluso es posible que hayas visto a Whelan en televisión: comenzó su carrera como actriz infantil, con papeles en "Fifteen and Pregnant" y en la serie "Once and Again". A pesar de sus diversas actividades, no tiene planes de dejar la narración. “Siento que nací para hacer esto”, dijo. “Es todo lo que amo y en lo que soy buena y todo lo que quiero estar haciendo”.

Eso es algo bueno, porque la industria de los audiolibros está creciendo. Statista proyecta que este año alcanzará los 9.840 millones de dólares debido a los teléfonos inteligentes, la creciente popularidad del contenido de audio y el deseo de las personas de realizar múltiples tareas. A pesar del apetito por los audiolibros, para los narradores, “el aspecto financiero no tiene ningún sentido”, dice Whelan. Ha fundado su propia empresa editorial, Audiobrary, para ayudar a que los narradores sean pagados de manera más justa.

Whelan, quien ha narrado hasta 70 libros en un año, habló con The Associated Press sobre la industria de los audiolibros, Audiobrary y su propia escritura. Las respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Por qué comenzaste tu propia empresa editorial de audiolibros?

WHELAN: La única razón por la que estaba haciendo 70 libros al año era porque esa es la cantidad de libros que tienes que hacer cuando recién comienzas para mantenerte a flote porque las tarifas son bajas. Estaría bien si hubiera una compensación por el éxito, pero los narradores no reciben regalías. A medida que hemos visto crecer la industria y a medida que hemos visto expandirse el prestigio de ciertos narradores, y sabemos que los oyentes buscarán audiolibros que sus narradores favoritos graben. No tiene sentido para mí que debamos quedar fuera del beneficio financiero a largo plazo del éxito. Audiobrary hace un modelo de reparto de beneficios con los escritores, quienes también siento que no reciben suficiente porcentaje del pastel, y un reparto de regalías para los narradores. También somos un canal de venta directa al consumidor, por lo que cuando compras directamente de nosotros, no estás dando el 50-75% de esa venta a un minorista. Se lo estás dando directamente a las personas que hicieron el producto.

AP: ¿Cómo te preparas antes de narrar?

WHELAN: Creo listas de personajes. Creo listas de pronunciación y hago la investigación necesaria para eso. El tiempo de preparación puede variar significativamente de un libro a otro, dependiendo de cuán complicado sea el libro.

AP: Si sientes que te vas a resfriar, ¿entras en pánico? ¿Tienes que proteger tu voz?

WHELAN: Arruina todo. Probablemente soy la única persona que todavía usa una mascarilla en un avión en este momento, pero todo se desmorona si me enfermo. Estás afectado durante tres o cuatro meses. Todo se retrasa, especialmente cuando estaba haciendo 70 libros al año, no hay margen de error allí.

AP: Hay celebridades de renombre que narran audiolibros. ¿Te preocupa que acaparen trabajos?

WHELAN: En este momento, todavía hay suficiente trabajo para todos y están haciendo los libros que tienen el presupuesto, francamente, para usarlos. Pero creo que los fanáticos de los audiolibros, no los usuarios casuales de audiolibros, sino los fanáticos, tienen narradores favoritos y van a buscar libros de esos narradores. Entonces, en situaciones de casting llamativo, a veces alguien es increíble en eso y es perfecto para el libro. Pero a veces se siente como un truco de marketing muy descarado. No me siento amenazada por ellos, pero sí me preocupa una situación futura en la que la mayor parte del trabajo vaya a la IA. No me quedo despierta por la noche preocupada, pero todos se sienten amenazados en este momento. Es muy, muy difícil incluso comenzar a predecir cómo podría ser el futuro.

AP: ¿Qué le dices a las personas que son casi tímidas al admitir que escuchan un audiolibro en lugar de leerlo?

WHELAN: Creo que los jóvenes dirían que es capacitista decir que si no leíste un libro con tus ojos, entonces no lo leíste, considerando que muchas personas tienen muchas limitaciones que les impedirían leer un libro físicamente. Entonces, ¿les estás diciendo que nunca han leído un libro antes? Los datos y estudios reales muestran que escuchar un libro en realidad desencadena la misma respuesta en el cerebro que leerlo, y que la interpretación y comprensión de ese libro está a la par con haberlo leído.

AP: ¿Cuándo te ves escribiendo otra novela?

WHELAN: Ha habido unas cuatro ideas que están constantemente en rotación, pero creo que las he reducido. Creo que estoy lista para al menos comenzar a explorar una de ellas a principios del próximo año.

AP: ¿Crees que "Thank You for Listening" podría adaptarse alguna vez a la pantalla?

WHELAN: Creo firmemente que podríamos. He dicho que no hasta este momento porque, esta vez, quiero estar muy involucrada creativamente. Hay demasiadas cosas sobre los audiolibros que alguien podría hacer mal al no saber nada sobre la industria. Quiero estar involucrada, así que estoy dispuesta a esperar hasta que llegue la situación adecuada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.