En "Bite Me", Reneé Rapp responde con fuerza

Reneé Rapp tenía claras sus intenciones para su segundo álbum, “Bite Me”.

"Quería amar esto", dice Rapp. "Quería poder alejarme y estar tan orgullosa de mí misma e impresionada, sin importar lo que pensara cualquier otra persona". Su primer álbum, "Snow Angel" de 2023, había sido un experimento para descubrir su sonido (una mezcla de pop, R&B y baladas desgarradoras) y reunir una colección de canciones que funcionaran juntas. Este álbum, que sale el viernes, ofreció la oportunidad de hacerlo de nuevo, con la vista puesta en cómo había cambiado su vida en los años intermedios.

"Esa intención, y también querer demostrármelo a mí misma, fue realmente agotador", dijo Rapp a The Associated Press. "Y también muy divertido".

El proceso de escritura le dio a Rapp, de 25 años, una vía para trabajar a través del torbellino agotador que fue su carrera en esos dos años. Inusualmente contenida en su estilo vocal, el sencillo principal del álbum, "Leave Me Alone", es sorprendentemente abierto: ingeniosos comentarios aluden a su salida de "Sex Lives of College Girls" de HBO, la frenética atención mediática que rodeó su papel como Regina en el remake de 2024 de "Mean Girls", y la presión externa que sintió para lanzar más música después de la recepción positiva de "Snow Angel". Básicamente, ¿cualquier cosa que se haya dicho sobre ella en los últimos años? Ella lo replantea, burlándose de su reputación y de la industria.

"Leave Me Alone" se sintió como una introducción adecuada al álbum, dice Rapp, y "Bite Me", tanto una advertencia como una provocación, el título apropiado. Paris Hilton y Monica Lewinsky fueron algunas de las caras famosas que promocionaron el álbum tras su anuncio, luciendo merchandising con el título en letras grandes. La misma Rapp posó frente a un quiosco lleno de tabloides falsos que la representaban como una diva, oculta tras grandes gafas de sol y un abrigo de piel, para promocionar el segundo sencillo, "Mad". ("¡Eso es un Rapp!", decía el titular).

"Realmente se siente como una cápsula del tiempo de esos dos años de mi vida, mucho teniendo que ver con el negocio y la industria y las expectativas de la gente sobre mí", dice Rapp sobre el álbum. "Y luego también yo queriendo cosas para mí misma y estando confundida sobre dónde se bifurcan esos dos caminos".

La confianza y el humor de Rapp son evidentes en todo el álbum, al igual que en el escenario: "Escribo letras de la manera en que hablo", dice. Muchas de las canciones abordan las emociones desestabilizadoras que acompañan el comienzo y el final de las relaciones, ya sean platónicas o románticas, y cómo su ahora muy pública carrera ha amplificado los desafíos de crear y mantener esas conexiones.

"Estoy tan rodeada todo el tiempo, pero me siento tan sola, y se siente realmente pesado y aislante. Y creo que mucho de eso es simplemente ser artista. Y también creo que mucho de eso es simplemente la naturaleza del negocio, para bien o para mal", dice. La actitud querer ser molestada que se escucha en "Leave Me Alone" se contrarresta con el dolor de "That's So Funny", que relata el final de una amistad profundamente impactante, pero en última instancia tóxica, con las características voces elevadas de Rapp.

Eso no significa que Rapp no se esté divirtiendo también. La descarada "At Least I'm Hot" presenta a la novia de Rapp, la cantante y guitarrista Towa Bird. "Me encanta cuando los artistas te dan una pista sobre sus vidas y las personas que las llenan", dijo Rapp. La canción, dice, también es simplemente divertida: "¿Quién mejor para poner en eso que la persona más divertida del mundo?"

La mezcla de emociones del álbum —el desamor seguido por la emoción de una nueva relación, el síndrome del impostor que acompaña la emoción del éxito— es algo que la Artista Revelación de AP ha explorado explorando desde su EP de 2022, "Everything to Everyone". Quiere que los oyentes sientan el conflicto también, y sepan que no están solos al experimentarlo.

En junio, Rapp sirvió como gran mariscal del desfile del Orgullo Mundial (World Pride) en Washington D.C., junto a Laverne Cox y Deacon Maccubbin. "Puede ser difícil sentirse resiliente y empoderado como persona queer", dijo Rapp. "Debido a que el World Pride fue en D.C., pensé, bueno, no puedo no estar allí". Recordó una conversación con Cox, quien disipó algunos de los temores de Rapp de parecer arrogante en el papel al enfatizar el poder de presentarse y dar la cara. "Ahora mismo, cuando todo está tan bajo ataque, lo cual prácticamente siempre está, parece que es el momento de ser realmente ruidoso".

Rapp iniciará la etapa norteamericana de su gira "Bite Me" en el emblemático Anfiteatro Red Rocks en septiembre, antes de presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York y como cabeza de cartel en la parada en Toronto del All Things Go Festival. Hará una gira por Europa en marzo.

Mientras se prepara para que los fans escuchen el álbum, espera que les ofrezca algo de alivio. "Espero que el peso del mundo no se sienta tan masivo", dijo. "Es realmente fácil obsesionarse con todo y estar constantemente perdida en tu cabeza".

Darles un vistazo a la suya, espera, los empodere, y sea divertido: "Se siente como una gran fiesta a la que todos quieren unirse".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.