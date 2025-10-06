Un incendio arrasó la residencia frente al mar de la jueza del Tribunal de Circuito Diane Goodstein, de 69 años, y dejó a tres miembros de su familia hospitalizados, incluido su esposo, el exsenador estatal Arnold Goodstein, de 81 años.

El fuego comenzó alrededor de las 11:30 a. m. del sábado en la exclusiva comunidad cerrada de Jeremy Cay, en Edisto Beach, mientras la jueza paseaba a sus perros.

En ese momento, su esposo y otros familiares se encontraban dentro de la vivienda y debieron escapar desde los pisos superiores. Los sobrevivientes lograron llegar a una zona pantanosa cercana, donde fueron rescatados en kayaks por los equipos de emergencia.

La vivienda quedó completamente destruida.

open image in gallery La jueza del Tribunal de Circuito Diane Goodstein no se encontraba en casa cuando comenzó el incendio ( South Caroline Courts )

El presidente del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, John Kittredge, declaró posteriormente a FitsNews que el incendio se originó tras una “aparente explosión”.

“La jueza Goodstein estaba caminando por la playa cuando comenzó el fuego”, afirmó. “Su esposo, Arnie, estaba en la casa junto a sus hijos y, posiblemente, nietos. La familia tuvo que escapar saltando por una ventana o un balcón. Me informaron que algunos sufrieron fracturas en las piernas debido a la caída”.

“Las lesiones de Arnie podrían haber sido las más graves, ya que fue trasladado en helicóptero al hospital”, señalaron las autoridades.

Arnold Goodstein, miembro del Partido Demócrata, fue representante en la Cámara de Carolina del Sur entre 1971 y 1973, y senador estatal en dos periodos: de 1969 a 1970 y de 1975 a 1979.

Su hijo, Arnold Goodstein III, y una tercera persona también fueron llevados a la sala de emergencias para recibir atención médica.

La vivienda de los Goodstein, con cuatro habitaciones y cuatro baños, estaba valuada en aproximadamente 1,55 millones de dólares.

open image in gallery La casa frente al mar de la jueza del Tribunal de Circuito Diane Goodstein arde en llamas en Edisto Beach, Carolina del Sur, el sábado ( St. Pauls Fire District )

Un vocero de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur informó que el departamento está investigando la causa del incendio y aún no ha determinado si se trató de un accidente o de un acto intencional.

El mes pasado, la jueza Goodstein presidió un caso polémico sobre si el estado debía entregar información confidencial del registro de votantes al gobierno federal y, finalmente, falló en contra del gobierno de Donald Trump.

El Departamento de Justicia había solicitado los datos personales de más de 3,3 millones de votantes en Carolina del Sur, incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social.

open image in gallery Los restos de la casa de los Goodstein, vistos en imágenes aéreas transmitidas por las noticias locales ( WCBD NEWS 2 )

El Gobierno buscaba comparar esta información con una base de datos separada, con el objetivo de identificar presuntos inmigrantes indocumentados que, según alegaban, estaban siendo autorizados ilegalmente para votar en elecciones estatales.

Según reportes, la jueza Goodstein recibió múltiples amenazas de muerte tras su fallo del 2 de septiembre, que la enfrentó tanto con el presidente Trump como con el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster. Este último calificó como “equivocado” al tribunal de circuito por interferir con el gobierno federal y presentó una petición de emergencia para anular el veredicto.

La Corte Suprema de Carolina del Sur falló a favor de McMaster y anuló la orden de restricción temporal dictada por Goodstein. En una opinión de seis páginas emitida el 11 de septiembre, argumentó que la jueza no dejó en claro qué tipo de perjuicio podría sufrir la demandante original —la activista local por los derechos de los votantes, Anne Crook— si los datos eran divulgados.

Traducción de Leticia Zampedri