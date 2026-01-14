John Mellencamp se aventura con una gira de éxitos

No todos los músicos tienen el poder de anunciar una gira de conciertos con un tráiler protagonizado por Sean Penn.

John Mellencamp sí lo tiene. El rockero de 74 años reveló que este verano emprenderá una gira de 19 fechas por anfiteatros en Estados Unidos. El tema de “Dancing Words Tour — The Greatest Hits” es, como sugiere el nombre, la interpretación más extensa de Mellencamp de sus canciones más conocidas en décadas.

En el cortometraje, Mellencamp y Penn están sentados en un restaurante, y el rockero dice que le han pedido hacer una gira de “grandes éxitos”. Parece reacio.

“Dios no quiera que te vuelvas generoso con tus éxitos y la banda sonora de la vida de las personas”, dijo Penn. “No puedo imaginar que harías eso. Tal vez deberías permitirte disfrutarlo. Solo porque sean éxitos no significa que no sean grandes canciones”.

Veintidós de las canciones de Mellencamp llegaron al Top 40 de Billboard entre 1979 y 1996. Diez llegaron al Top 10, incluyendo las cuatro semanas de “Jack & Diane” en el número uno en 1982.

No es que nunca interprete éxitos como “Pink Houses”, “Hurts So Good”, “Small Town” y “Lonely Ol' Night”. Mezcla algunos con cualquier material nuevo que esté promocionando. Pero no ha interpretado algunos éxitos en vivo en un tiempo: “I Need a Lover”, no ha sonado desde 2005; la versión de Van Morrison “Wild Nights”, tuvo su última vez en vivo en 1997; “Rumbleseat” en 1992; “R.O.C.K. in the USA (A Salute to '60s Rock)” en 2014. Nunca ha tocado “Rooty Toot Toot” en vivo.

El espectáculo de este verano será como la rocola en un restaurante donde dos hombres se sientan, llena solo de sus éxitos.

Una camarera se acerca y les ordena a los hombres malhumorados que apaguen sus cigarrillos. Su placa dice “Diane”, por supuesto. La rocola cobra vida con “Jack & Diane” y los “clientes” del restaurante cantan juntos.

“Hagámoslo”, dice Mellencamp.

Recientemente, Mellencamp se sentó con The Associated Press para hablar sobre sus planes, donde nuevamente es ligeramente reprendido por su hábito de fumar. Pero es a través de Zoom. No es ilegal.

THE ASSOCIATED PRESS: El video con Sean Penn da la impresión de que te arrastran un poco a esto. ¿Cuánto de eso es real y cuánto es actuación?

MELLENCAMP: Hace unos 20 años, estaba haciendo algo en el Madison Square Garden para Pete Seeger (Nota del editor: fue en 2009). Estaba hablando con Pete y le dije, “¿te gusta esto?” Y Pete dijo, bueno, está bien de vez en cuando. Y le dije, no te gustaría tocar en este tipo de lugares, que eran el tipo de lugar en el que yo estaba tocando en ese momento, ¿arenas? Y me miró y simplemente dijo John, déjame darte un consejo. Manténlo pequeño, pero sigue adelante. No intentes vivir de la cresta de algo que sucedió hace 20 años. Y así es como he permanecido en el negocio todos estos años.

AP: Entonces, ¿qué te convenció de que era el momento adecuado para ir en contra de lo que has estado haciendo durante los últimos 20 años?

MELLENCAMP: Bueno, realmente no estoy yendo en contra. Solo estoy saliéndome de la línea un poco. Volveré a los teatros tan pronto como esto termine y comenzaré a hacer lo que siempre hago. Cuando tocaba frente a grandes audiencias, comencé a sentirme como un animador. Vamos a tener una ronda más de la canción que nombres. Simplemente no sentía que fuera satisfactorio porque soy, ya sabes, un músico. No soy un animador. Y cuando tocas al aire libre y esas cosas, realmente estás tocando para una fiesta.

AP: Hubo un tiempo en que un periodista engreído como yo probablemente diría que este tipo de gira era solo un rockero embolsándoselo en el banco. Pero son tus canciones. Eres un músico trabajador. Tienes derecho a hacer lo que quieras. ¿Cómo han evolucionado tus sentimientos sobre este tipo de cosas a lo largo de los años?

MELLENCAMP: Déjame decirte algo. Estás mirando al tipo más afortunado del mundo... Nunca me ha importado un (expletivo) el dinero. Siempre quise que me pagaran, pero nunca hice nada por dinero. Como el pequeño comercial que Sean y yo hicimos juntos, Sean simplemente dijo —y todo fue improvisado— no hay nada de malo en ello. Y estoy de acuerdo, no hay nada de malo en que salga y toque mis discos exitosos. Hará feliz a la gente. Probablemente, me hará feliz porque no lo he hecho en mucho tiempo. Imagino que algunas personas sarcásticas dirán que Mellencamp solo lo hace por el dinero, pero tengo que decirte, no me importa un (expletivo) el dinero.

AP: Tienes 19 fechas para esta gira. ¿Cuáles son las posibilidades de que se expanda o la lleves al extranjero?

MELLENCAMP: Diría que escasas o nulas. Acepté hacer esto y no puedo imaginar hacer más que eso. La gente me pregunta si me gusta hacer giras y yo digo, me gustan los primeros 20 shows. Y luego, de repente, se convierte en otra cosa. Se convierte en un trabajo para mí.

AP: ¿Encuentras que la gente, a medida que envejecemos, no está tan interesada en escuchar música nueva?

MELLENCAMP: Soy muy consciente de ello. Cuando estoy tocando en teatros, toco dos o tres canciones nuevas seguidas y puedo sentir a la audiencia como que va, uh, uh. Ahí es donde tienes que ser inteligente y decir, OK, ahora sería un buen momento para tocar una canción con la que estén familiarizados.

AP: Desde tu punto de vista, con algunos de estos viejos éxitos, ¿cuáles son algunas de las canciones que crees que han envejecido mejor?

MELLENCAMP: No sé sobre los éxitos, pero algunas de las canciones que he escrito, particularmente cuando era joven, no sé de dónde saqué la idea para escribirlas, porque se han mantenido muy bien. Una canción como “Minutes to Memories”. Algunas de estas canciones se han mantenido sorprendentemente bien. Dejé de tocar “Jack & Diane” por mucho tiempo. Y luego, hace unos años, uno de los chicos de la banda dijo, toquémosla y veamos qué pasa. El lugar se volvió loco. Y cantaron cada palabra, lo que me dio un descanso de una canción. Todo lo que tenía que hacer era rasguear la guitarra. Así que, de alguna manera, disfruté eso. Pero esta vez, vamos a tocar “Jack & Diane” como, no sé cómo lo llaman, una fusión. Ahora es una canción soul.

AP: ¿Hay alguna canción que te haga estremecer o decir, quiero mantener eso en el estante? ¿Alguno de los viejos éxitos?

MELLENCAMP: Aún no. Eso es bueno, supongo. Pero eso no significa, ya sabes, después de 15 shows, voy a estar diciendo, Dios, no puedo creer que tengo que tocar esa canción otra vez esta noche. Pero ahora mismo he tratado de tener una mente abierta y un corazón abierto al respecto. Como dijo Sean, no hay nada de malo en hacer feliz a la gente.

David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.