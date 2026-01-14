Estados Unidos ha anunciado la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida anunciada por el Departamento de Estado el miércoles.

La administración Trump justifica la decisión por la probabilidad de que los nacionales requieran asistencia pública. Efectiva desde el 21 de enero, incluye a Afganistán, Irán, Rusia y Somalia.

Esta decisión instruye a los oficiales consulares a detener las solicitudes, alineándose con una orden de noviembre que endureció las reglas para potenciales inmigrantes clasificados como "cargas públicas".

La suspensión no se aplicará a visas no inmigrantes, como las temporales de turista o de negocios, que constituyen la mayoría de las solicitudes. La demanda de estas visas aumentará significativamente en los próximos años, con la Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, eventos en los que Estados Unidos será anfitrión o coanfitrión.

La administración del presidente Donald Trump ya ha restringido severamente el procesamiento de visas de inmigrante y no inmigrante para ciudadanos de docenas de países, muchos de ellos en África, Asia y América Latina. ( AP foto/Cliff Owen )

"La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de aquellos que extraerían riqueza del pueblo estadounidense", declaró el departamento en un comunicado. "El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para prevenir la entrada de ciudadanos extranjeros que tomarían asistencia social y beneficios públicos", añadió.

La guía de noviembre en la que se basa la decisión del miércoles instruyó a los funcionarios de embajadas y consulados a evaluar de manera exhaustiva y completa a los solicitantes de visas para demostrar que no necesitarán depender de beneficios públicos del gobierno en ningún momento después de su admisión.

Aunque la ley federal ya requería que aquellos que buscan residencia permanente o estatus legal demostraran que no serían una carga pública, Trump en su primer mandato amplió el rango de programas de beneficios que podrían descalificar a los solicitantes, y las directrices en el cable parecen ir más allá en alcance.

Los inmigrantes que buscan entrar a Estados Unidos ya se someten a un examen médico por un médico aprobado por una embajada estadounidense. Son examinados por enfermedades contagiosas, como la tuberculosis, y se les pide revelar cualquier historial de uso de drogas o alcohol, condiciones de salud mental o violencia. También se les requiere tener una serie de vacunas.

La nueva directiva amplió esos requisitos con más especificidad. Dijo que los oficiales consulares deben considerar una gama de detalles específicos sobre las personas que buscan visas, incluyendo su edad, salud, estado familiar, finanzas, educación, habilidades y cualquier uso pasado de asistencia pública, independientemente del país. También se debe evaluar la competencia en inglés de los solicitantes y pueden hacerlo mediante entrevistas en inglés.

Los expertos dijeron en ese momento que podría limitar aún más quién puede ingresar al país en un momento en que la administración republicana ya está endureciendo esas reglas.

Los países afectados por la suspensión anunciada el miércoles son:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.