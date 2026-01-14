Activista niega autoría de amenazas a presidente de Costa Rica

La activista y comunicadora social costarricense Stella Chinchilla negó el miércoles ser la autora de mensajes amenazantes dirigidos al presidente Rodrigo Chaves, contenidos en una denuncia presentada la víspera ante la Fiscalía.

Jorge Torres, titular de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica (DIS), denunció el martes ante el Ministerio Público un supuesto pago a sicarios para atentar contra Chaves. Horas después, la prensa local mostró capturas de pantalla de supuestos mensajes que la DIS atribuyó a Chinchilla y en los que supuestamente le reclamaba a presuntos sicarios que no habían hecho su trabajo.

En entrevista con The Associated Press, Chinchilla informó que se presentó el miércoles ante el Ministerio Público para conocer el contenido de la denuncia en su contra, a la que calificó de “completo ridículo”.

“Yo no he escrito ni una coma de lo que está ahí... Moralmente yo no mandaría a matar a este presidente, él tiene que irse por sus propios pies, del gobierno y del país, porque ha hecho demasiado daño”, dijo Chinchilla.

La activista consideró que ha sido objeto de la denuncia, a la que calificó de “falsa”, por su posición en contra del gobierno y sus constantes críticas en las redes sociales.

“Se habían tardado conmigo. Ahora no han parado de llamarme para amenazarme e insultarme. Me preocupa mi familia y hago responsable al Estado costarricense y a la DIS de lo que está sucediendo”, agregó.

Chinchilla también reclamó que medios de comunicación afines al oficialismo tuvieran acceso a la presunta prueba cuando aún no había sido recibida por la Fiscalía.

La Casa Presidencial difundió la noche del martes un video en el que el encargado de la seguridad presidencial, Jeffrey Cerdas, confirmó que se ha reforzado la vigilancia del círculo en el que se mueve el presidente Chaves.

“Esta no es una advertencia menor, ni una especulación, es una amenaza grave contra la estabilidad democrática del país. El Fiscal General ya cuenta con la información precisa: nombres, ubicaciones y todo el detalle de las personas involucradas”, dijo Cerdas.

Chaves recibirá el miércoles a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para colocar la primera piedra de una nueva cárcel con la que Costa Rica pretende emular al mandatario salvadoreño en su estilo de combate a la creciente criminalidad.

Costa Rica vive una seria crisis de inseguridad por la presencia de grupos del narcotráfico que ha llevado al índice de homicidios más alto en su historia. El año 2025 cerró con 877 homicidios, solo tres menos que en 2024, mientras que en 2023 tuvo la cifra más alta con 907 asesinatos.

En abril Chaves envió a El Salvador al ministro de Paz y Justicia, Gerald Campos Valverde para conocer la política de mano dura aplicada por el gobierno de Bukele contra las pandillas, que según las autoridades salvadoreñas ha reducido al mínimo los índices de homicidios en un país que hace una década era considerado uno de los más peligrosos del mundo.