Jimmy Kimmel, es el más reciente presentador en meterse en problemas. Un vistazo a otros casos

La suspensión de Jimmy Kimmel de su programa nocturno no es la primera vez que un presentador de televisión enfrenta críticas o castigos por sus comentarios al aire o acciones fuera del aire.

Historias falsas, romances, discusiones raciales, conflictos de interés, insultos, lenguaje lascivo y agresiones sexuales: los presentadores de televisión han enfrentado repercusiones en sus carreras o críticas por todo lo anterior. Pero la cancelación de "The Late Show With Stephen Colbert" y la suspensión de "Jimmy Kimmel Live!" en medio de las posturas vocales anti-Trump de sus presentadores ha puesto últimamente el foco en el humor y la libertad de expresión.

Los programas de entrevistas nocturnos han derivado más hacia la política desde los días en que Johnny Carson dominaba las ondas. Kimmel, Colbert, Jon Stewart, Bill Maher, Greg Gutfeld y John Oliver han recurrido en gran medida a la sátira política para provocar risas.

Fue algo sobre lo que Carson advirtió en una entrevista de 1979 con "60 Minutes".

"¿Por qué piensan que solo porque tienes un 'Tonight Show' debes tratar temas serios?", preguntó. "Es un peligro. Es un peligro real una vez que empiezas con eso. Empiezas a tener esa sensación de autoimportancia de que lo que dices tiene gran importancia. Y sabes, curiosamente, podrías usar ese programa como un foro. Podrías influir en la gente, y no creo que debas hacerlo como un artista".

Jay Leno, uno de los sucesores de Carson, dice que él también intenta mantenerse alejado del partidismo en una entrevista este año con la Fundación Presidencial Ronald Reagan.

"Me gusta incluir a la gente en el panorama general", dijo Leno. "No entiendo por qué alienarías a un grupo en particular", añadiendo: "No creo que nadie quiera escuchar una conferencia".

La suspensión de Kimmel el miércoles se produjo después de los comentarios del presentador al aire sobre el asesinato de Charlie Kirk. Su caso es solo el más reciente en el que un presentador de televisión se ha encontrado en controversia.

Comentarios al aire

Brian Williams había sido el principal presentador de NBC News desde 2004 hasta 2015, cuando fue suspendido por afirmar falsamente que había estado en un helicóptero alcanzado por fuego enemigo durante la Guerra de Irak. Una investigación posterior encontró que había hecho otras declaraciones inexactas sobre sus experiencias cubriendo eventos, y perdió el trabajo. Más tarde se le asignó el horario de las 11 de la tarde en MSNBC.

En 2021, Sharon Osbourne fue despedida de "The Talk" de CBS después de una acalorada discusión al aire sobre racismo y Megyn Kelly fue despedida de su programa matutino de NBC en 2018 después de provocar un furor al sugerir que estaba bien que las personas blancas usaran maquillaje de cara negra en Halloween.

"¿Qué es racista? Te metes en problemas si eres una persona blanca que se pone maquillaje de cara negra para Halloween, o una persona negra que se pone maquillaje de cara blanca para Halloween. Cuando era niña, eso estaba bien siempre y cuando te estuvieras disfrazando de un personaje", dijo Kelly. Al día siguiente, se disculpó con los espectadores al aire, diciendo: "Quiero comenzar con dos palabras: 'Lo siento'". El programa fue cancelado al final de la semana.

En 2023, CNN despidió al presentador Don Lemon poco más de dos meses después de que se disculpara por comentarios al aire sobre la candidata presidencial republicana Nikki Haley, diciendo que estaba pasada de su mejor momento. Lemon emitió un comunicado el mismo día diciendo que lamentaba sus comentarios "torpes e irrelevantes".

Micrófono abierto

El ex presentador de "Today" Billy Bush fue despedido en 2016 después de ser captado en una conversación vulgar sobre mujeres con el entonces candidato presidencial republicano Donald Trump antes de una aparición en "Access Hollywood".

Bush fue suspendido del programa matutino dos días después de que se informara sobre el contenido de la cinta de 2005. En la cinta, se escucha a Bush riendo mientras Trump habla sobre cómo la fama le permite manosear e intentar tener relaciones sexuales con mujeres que no son su esposa.

Relación romántica

En 2023, T.J. Holmes y Amy Robach, presentadores de la extensión vespertina de "Good Morning America" de ABC, dejaron la cadena después de que se informara sobre su romance.

La pareja fue retirada del aire y puesta en pausa temporal después de que surgieran fotos de ellos tomados de la mano y pasando tiempo juntos. Ambos estaban casados con otras personas en ese momento, pero se habían separado. "Acordamos que es mejor para todos que se alejen de ABC News", dijo un portavoz de ABC News en un comunicado.

Comentarios fuera del aire

El programa de entrevistas semanal de MSNBC "Up Late With Alec Baldwin" fue suspendido y luego cancelado en 2013 después de que Baldwin hiciera un insulto homofóbico en una confrontación con periodistas.

Baldwin fue captado en video usando la vulgaridad mientras salía de su casa en Manhattan. Inicialmente, negó haber usado el insulto, pero después de una crítica generalizada, admitió en un mensaje de Twitter que lo había hecho: "Me disculpo y lo retiraré de mi vocabulario", dijo. Su programa había durado solo cinco episodios.

Conducta indebida

El presentador del programa "Today" Matt Lauer fue despedido en 2017 por lo que NBC llamó "comportamiento sexual inapropiado" con una colega y fue acusado de conducta grosera y habitual con otras mujeres en la oficina.

NBC dijo en ese momento que "la conducta de Lauer fue espantosa, horrible y reprensible".

Lauer fue uno de los nombres más importantes derribados por el movimiento #MeToo. Ese mismo año, CBS también despidió al presentador Charlie Rose después de que varias mujeres que trabajaban para él se quejaran de su comportamiento. Rose se disculpó por sus acciones y resolvió una demanda posterior que incluía a las demandantes afirmando que no asignaban "mala intención" a Rose y ahora se dan cuenta de que su conducta podría estar sujeta a interpretación.

En Gran Bretaña en 2015, la BBC despidió a Jeremy Clarkson después de que el presentador de "Top Gear" fuera responsable de un "ataque físico y verbal no provocado" que dejó a un colega sangrando y buscando tratamiento hospitalario. Clarkson y sus co-presentadores Richard Hammond y James May se fueron y se reunieron para un programa similar en Amazon.

Conflicto de interés

CNN despidió al presentador Chris Cuomo en 2021 después de conocer el alcance de cómo asistió a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, mientras el político enfrentaba acusaciones de acoso sexual.

La fiscal general de Nueva York publicó detalles que mostraban que Chris Cuomo estaba más involucrado de lo que se sabía anteriormente en ayudar a planificar estrategias y contactar a otros periodistas mientras su hermano luchaba por mantener su trabajo.

A medida que mujeres se presentaban acusando al gobernador de acoso sexual, su hermano, a pesar de ser un presentador de CNN, presionó a las fuentes para obtener información sobre las acusadoras e informó al personal del gobernador y participó activamente en ayudar a elaborar su respuesta a las acusaciones, según correos electrónicos y una transcripción de su testimonio ante los investigadores que trabajaban para la fiscal general del estado, Letitia James.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.