Hombre muere en un “trágico incidente” tras subir a una montaña rusa en el parque Universal de Orlando

Un visitante murió tras perder el conocimiento en una montaña rusa del parque Universal Epic Universe en Florida, según informaron las autoridades.

La víctima, cuya identidad no se ha revelado, quedó inconsciente el miércoles por la noche mientras montaba la atracción Stardust Racers, de acuerdo con un comunicado de Universal Orlando Resorts. Tras detenerse el recorrido, fue trasladada al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

“Universal coopera con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange tras un trágico incidente ocurrido el miércoles por la noche en Epic Universe”, señalaron las autoridades del parque en un comunicado. “El visitante perdió el conocimiento después de subir a Stardust Racers y fue llevado al hospital, donde más tarde murió. Estamos devastados por este hecho y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Estamos comprometidos a colaborar con la investigación en curso. Mientras tanto, la atracción permanecerá cerrada”.

Un visitante del parque fue hallado muerto en una montaña rusa del Universal Epic Universe en Orlando, lo que desató una investigación policial.

El pasajero se encontraba en la montaña rusa Stardust Racers cuando falleció (foto de archivo).

Las circunstancias de cómo la persona perdió el conocimiento siguen sin aclararse. En imágenes de la escena, se muestran a varios agentes de seguridad y equipos forenses en el lugar.

Funcionarios añadieron que la montaña rusa Stardust Racers permanecerá cerrada mientras la Oficina del Sheriff del Condado de Orange lleva adelante la investigación.

Por su parte, la oficina del sheriff aún no ha hecho comentarios sobre el caso.

La atracción se encuentra dentro de Celestial Park, en Epic Universe, y era una de las más esperadas del parque temático, que abrió en mayo de 2025 con gran expectación.

Según Universal, la montaña rusa de doble lanzamiento, donde los visitantes se enfrentan en una carrera a lo largo de 1,5 kilómetros de rieles, alcanza alturas de 40 metros y velocidades de hasta 100 km/h.

La descripción oficial de la atracción dice:

“Vive una carrera cósmica en Stardust Racers, la montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades de hasta 100 km/h. Súbete a un cometa y viaja hasta los límites de las estrellas, a más de 40 metros de altura y recorriendo 1,5 kilómetros de pista. Enfréntate en un cruce invertido, conocido como ‘el giro celestial’, en medio de un espectáculo de luces y música que te dejará sin aliento”.

