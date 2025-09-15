Investigadores resuelven misterio de color en icónica pintura de Jackson Pollock

Científicos han identificado los orígenes del color azul en una de las pinturas de Jackson Pollock con un poco de ayuda de la química, confirmando por primera vez que el expresionista abstracto utilizó un pigmento sintético y vibrante conocido como azul de manganeso.

"Number 1A, 1948" muestra el estilo clásico de Pollock: la pintura ha sido goteada y salpicada por todo el lienzo, creando una obra vívida y multicolor. Pollock incluso le dio un toque personal a la pieza, añadiendo sus huellas cerca de la parte superior.

La pintura, actualmente en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, tiene casi 9 pies (2,7 metros) de ancho. Los científicos ya habían caracterizado los rojos y amarillos salpicados en el lienzo, pero la fuente del rico azul turquesa resultó esquiva.

En un nuevo estudio, los investigadores tomaron muestras del azul y usaron láseres para dispersar la luz y medir cómo vibraban las moléculas de la pintura. Eso les dio una huella química única para el color, que identificaron como azul de manganeso.

El análisis, publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, es la primera evidencia confirmada de que Pollock utilizó este azul específico.

"Es realmente interesante entender de dónde proviene un color tan llamativo a nivel molecular", dijo Edward Solomon, coautor del estudio de la Universidad de Stanford.

El pigmento azul de manganeso fue utilizado en su momento por artistas, así como para colorear el cemento de las piscinas. Fue eliminado en la década de 1990 debido a preocupaciones ambientales.

Investigaciones previas habían sugerido que el turquesa de la pintura podría ser efectivamente este color, pero el nuevo estudio lo confirma utilizando muestras del lienzo, dijo Gene Hall de la Universidad de Rutgers, quien ha estudiado las pinturas de Pollock y no estuvo involucrado en el descubrimiento.

"Estoy bastante convencido de que podría ser azul de manganeso", expresó Hall.

Los investigadores también fueron un paso más allá, inspeccionando la estructura química del pigmento para entender cómo produce un tono tan vibrante.

Los científicos estudian la composición química de los suministros de arte para conservar pinturas antiguas y detectar falsificaciones. Pueden tomar muestras más específicas de las pinturas de Pollock pues a menudo vertía directamente sobre el lienzo en lugar de mezclar las pinturas en una paleta.

Para resolver este misterio artístico, los investigadores exploraron la pintura utilizando diversas herramientas científicas, de manera similar a cómo Pollock alternaba sus propios métodos, goteando pintura con un palo o usándola directamente de la lata.

Aunque el trabajo del artista puede parecer caótico, Pollock rechazaba esa interpretación. Él veía su trabajo como metódico, dijo Abed Haddad, coautor del estudio y asistente científico de conservación en el Museo de Arte Moderno.

"En realidad, veo muchas similitudes entre la forma en que trabajamos y la forma en que Jackson Pollock trabajó en la pintura", comentó Haddad.

