Trump afirma que el Ejército de EEUU volvió a atacar un barco presuntamente con drogas de Venezuela

Associated Press
Lunes, 15 de septiembre de 2025 16:27 EDT
El presidente Donald Trump afirmó el lunes que el ejército de Estados Unidos nuevamente atacó un barco que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, matando a tres personas a bordo de la embarcación.

Trump anunció el ataque en una publicación en redes sociales.

Hace dos semanas, el Ejército estadounidense atacó lo que la administración Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela y que mató a 11 personas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

